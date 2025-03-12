Избирательный участок в Гренландии закрылся после 30-минутного продления

Единственный избирательный участок в столице Гренландии Нуук окончательно завершил работу, передает корреспондент «РИА Новостей». Ранее организаторы продлили голосование на 30 минут из-за высокой явки.

Официальные результаты парламентских выборов станут известны утром 12 марта. В результате новый состав депутатов может решить вопрос о независимости острова от Дании.

В этом году голосование привлекает особое внимание общественности из-за заявления главы Белого дома Дональда Трампа, что он хочет присоединить остров к США. 5 февраля господин Трамп заверил, что Вашингтон «так или иначе» получит Гренландию.

Подробнее о выборах — в материале «Ъ» «Гренландия выбирает место в мире».