Гренландия выбирает место в мире

Во вторник в Гренландии, крупнейшем острове в мире, являющемся самоуправляемой территорией в составе Дании, пройдут парламентские выборы. В любое другое время они вряд ли привлекли бы хоть какое-то внимание окружающего мира. Но в нынешнем году международная общественность следит за электоральным процессом на острове с неослабевающим интересом. А все благодаря президенту США Дональду Трампу, пообещавшему «так или иначе» получить контроль над Гренландией. В этой связи ключевым вопросом выборов стала тема независимости от Дании. Судя по опросам, избиратели проголосуют за те партии, которые намерены провести референдум на этот счет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Согласно опросам, победу на выборах в Гренландии одержат партии, выступающие за независимость острова от Дании и обещающие провести референдум на этот счет

Фото: Evgeniy Maloletka / AP Согласно опросам, победу на выборах в Гренландии одержат партии, выступающие за независимость острова от Дании и обещающие провести референдум на этот счет

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Своего премьер-министра Гренландия выбирает каждые четыре года, начиная с 1979-го. Но поскольку внешняя политика и оборона находятся в компетенции не властей острова, а правительства Дании, ключевыми темами всех предвыборных кампаний были экономика и социальное развитие. К примеру, главной темой последних выборов в Гренландии в 2021 году стал вопрос о том, стоит ли разрешить на острове добычу полезных ископаемых ради диверсификации экономики. Но так как залежи редкоземельных металлов находятся рядом с месторождениями урана, большинство населения выступило против, а поддержавшая запрет на добычу урана социалистическая партия Inuit Ataqatigiit («Народное сообщество») победила.

Предвыборная повестка 2025 года оказалась совсем иной. «Вопрос о независимости занял так много места, что вытеснил дебаты об экономике Гренландии, которые в обычных условиях были бы очень, очень большой частью выборов»,— заявил на днях главный редактор ежедневной гренландской газеты Sermitsiaq Массана Эгеде в беседе с иностранными журналистами (цитата по Politico).

Разумеется, дебаты о том, должна ли Гренландия оставаться частью Дании, стремиться к независимости или налаживать более тесные связи с такими игроками, как США и Европа, возникли далеко не на пустом месте. Их спровоцировал Дональд Трамп. Он назвал присоединение острова к США «абсолютной необходимостью», отказавшись при этом для достижения своей цели исключить использование военной силы или экономического принуждения. На прошлой же неделе Дональд Трамп заявил, что США получат Гренландию «так или иначе».

В январе на острове побывал старший сын американского лидера Дональд Трамп-младший. Он заявил, что прилетел «как турист» и не намерен ни встречаться с местными политиками, ни комментировать заявления отца.

Однако не преминул раздать гренландцам бейсболки с логотипом MAGA (Make America Great Again) и попытался заманить бездомных на бесплатный обед.

На этом фоне гренландские власти, которые на пару с датскими политиками не раз отвечали президенту США, что «Гренландия не продается», решили оградить себя от американского влияния на уровне законодательства. В феврале на острове был принят закон о запрете анонимных и иностранных пожертвований на политическую деятельность.

Согласно опросу, проведенному в январе, 85% гренландцев выступают против идеи Трампа сделать остров частью США. Но само обсуждение американских притязаний на остров плавно перетекло в дискуссии о том, каково место Гренландии в мире и не стоит ли ей обрести независимость от Дании.

В настоящее время большинство мест в парламенте принадлежит коалиции партии Inuit Ataqatigiit и ее младшего партнера Simiut («Вперед!»). Обе партии выступают за независимость и уже пообещали в случае своей победы назначить референдум по вопросу отделения острова от Дании. Опросы в Гренландии проводятся нечасто, однако один из них, проведенный в январе компанией Verian, продемонстрировал: именно эти политические силы вновь станут двумя крупнейшими партиями из шести в 31-местном парламенте.

В соответствии с соглашением с Данией от 2009 года Гренландия — крупнейший остров в мире, превосходящий по территории Францию, Германию, Испанию, Великобританию, Италию, Грецию, Швейцарию и Бельгию вместе взятые, но населенный всего 56 тыс. человек, преимущественно инуитами,— имеет право провозгласить независимость на законных основаниях, но только после проведения референдума.

Согласно опросам, большинство местного населения в целом поддерживает идею независимости от Дании. И в последние месяцы эта идея стала еще более популярной.

Отчасти отражением этих настроений можно считать новогоднее обращение премьера Гренландии Муте Эгеде, в котором он заявил, что «настало время сделать следующий шаг для нашей страны» и что гренландцы должны освободиться от «оков колониальной эпохи».

Вместе с тем не все до конца понимают, как именно должна выглядеть независимая жизнь острова. «Политики не очень ясно понимают, что такое независимость на самом деле. Это экономическая независимость? Чувство независимости? Наличие собственных границ? Мы так много говорим об этом, потому что это вызывает у нас эмоции. Мы хотим независимости, но у всех нас очень разные определения того, что такое независимость»,— отметил главред Sermitsiaq Массана Эгеде (к слову, не однофамилец, а сводный брат премьера).

Одно из главных препятствий на пути к свободе — финансы. Ежегодно Дания субсидирует гренландскую экономику на сумму свыше €550 млн.

Это большая часть доходов бюджета острова, позволяющая покрывать расходы на содействие занятости, здравоохранение и образование. В финансировании Гренландии, пусть и более скромно, также участвует Евросоюз, хотя остров не является членом объединения. В этих условиях обретение независимости будет означать для Гренландии появление огромной дыры в бюджете.

Не меньше вопросов вызывает и то, насколько остров будет в состоянии самостоятельно позаботиться и о собственной безопасности — с учетом как притязаний Дональда Трампа, так и возросшего внимания к Арктике со стороны России и Китая.

Наталия Портякова