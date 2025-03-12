Украинская армия 11 раз за сутки атаковала ДНР

ВСУ 11 раз за сутки обстреляла Горловку в ДНР, сообщило в Telegram-канале управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. Всего в регионе пострадали два мирных жителя. Отмечается, что при атаках были выпущены 47 боеприпасов.

В Никитовском районе Горловки при применения ствольной артиллерии пострадала девушка, уточнил в Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин. В селе Красная Поляна Волновахского муниципального округа ранения средней степени получил мужчина. Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощи, заверил господин Пушилин.

По данным главы ДНР, в Центрально-Городском районе Горловки поврежден дом, в Калининском районе города — линия электропередач (ЛЭП).

Горловка находится в 50 км севернее Донецка, с начала года она несколько раз подверглась атакам. 12 февраля в городе пострадали 13 человек, 26 февраля — 3 человека, в том числе ребенок, 27 февраля — 4 человека. 5 марта Денис Пушилин сообщал о гибели одного местного жителя при ударе украинского дрона по грузовому автомобилю в Горловке. 4 марта стало известно о трех раненых при обстреле ДНР, среди них — один ребенок.