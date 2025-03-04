Ребенок и двое взрослых в ДНР ранены при ударах ВСУ

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что с начала суток в результате ударов по региону пострадали три мирных жителя, в том числе ребенок. Также повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.

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Фото: Таисия Воронцова, Коммерсантъ Денис Пушилин

Фото: Таисия Воронцова, Коммерсантъ

Вечером ВСУ дальнобойным высокоточным оружием атаковали поселок Карло-Марксово в городском округе Енакиево, написал Денис Пушилин в Telegram. «Ранения средней степени тяжести получили девочка 2017 года рождения и женщина 1963 года рождения»,— добавил он.

В поселке Николаевка Тельмановского муниципального округа при детонации взрывоопасного предмета ранения средней степени тяжести получил мужчина 1993 года рождения. По словам главы ДНР, раненым оказывают медицинскую помощь.

В округе Енакиево полностью уничтожены два домостроения. Еще два жилых дома, а также линии электропередачи, газопровод и два автомобиля повреждены. В Горловке повреждения получили два жилых дома, детский сад, газопровод, ЛЭП и котельная. Всего, по словам Дениса Пушилина, регион подвергся десяти атакам.