Один человек погиб при атаке ВСУ на Горловку

При ударе украинского дрона по грузовому автомобилю в Горловке погиб мирный житель, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Еще два человека пострадали.

Тяжелые ранения получили два сотрудника ООО «Торговый дом "Горняк"». Им оказывается необходимая медицинская помощь, уточнил господин Пушилин.

Также в городе поврежден жилой дом, котельная и четыре автомобиля. В Центрально-Городском районе удар ВСУ пришелся на линию электропередачи. По словам главы региона, в течение дня ДНР атаковали более десяти раз.

Вчера, 4 марта, Денис Пушилин сообщал о трех раненых при обстреле ДНР, среди них — один ребенок. Тогда ВСУ дальнобойным высокоточным оружием ударили по поселку Карло-Марксово в городском округе Енакиево.

3 марта мэр Горловки Иван Приходько передавал, что в результате атаки города погиб один человек. Горловка находится в 50 км севернее Донецка, с начала года она несколько раз подверглась атакам. 12 февраля в городе пострадали 13 человек, 26 февраля — 3 человека, в том числе ребенок, 27 февраля — 4 человека.