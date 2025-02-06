Электросамокаты скатились по наклонной

Продажи электросамокатов в России сократились по итогам прошлого года на четверть. Причина в постепенном насыщении рынка и активной экспансии кикшеринговых сервисов: пользоваться арендными устройствами потребителям удобнее. Отпугивать потенциальных покупателей также могут ужесточение ответственности и большое число аварий с электросамокатами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Количество трансакций по покупке электросамокатов в 2024 году сократилось на 24% год к году, подсчитали в «Чек Индексе» (сервис оператора фискальных данных «Платформа ОФД»). Средний чек снизился на 6%, до 13,2 тыс. руб. В T-Data заметили сокращение трансакций в офлайн-магазинах на 26% год к году, их выручки от продажи — на 8%. Сервис Moneyplace (проект «СКБ Контур») подсчитал, что на трех крупнейших маркетплейсах, Ozon, Wildberries и «Яндекс Маркете», за прошлый год продано 20,2 тыс. электросамокатов, на 36% меньше, чем годом ранее. Выручка профильных селлеров снизилась на 47,7%, до 503,8 млн руб.

В Wildberries уверяют, что совокупные продажи электросамокатов за прошлый год выросли в натуральном выражении в 2,7 раза. Но это продиктовано в том числе значительным увеличением числа продавцов и ассортимента. На Ozon спрос на электросамокаты в штучном выражении за январь—ноябрь прошлого года так же увеличился — на 14% год к году. В «Яндекс Маркете» и «Мегамаркете» “Ъ” не ответили.

Аналитик Moneyplace Анастасия Романова связывает сокращение продаж с ростом популярности аренды электросамокатов. Количество трансакций по оплате поездок за 2024 год выросло на 22% год к году, средний чек прибавил 13%, достигнув 299 руб., отмечают в «Чек Индексе». Согласно данным мэрии Москвы, за сезон 2024 года в городе было совершено 70 млн выездов, на 9% больше, чем годом ранее.

Шеринговые самокаты удобно комбинировать с другим транспортом: многие поездки начинаются у станций метро, МЦД и других транспортных хабов, поясняет гендиректор «МТС Юрент» Иван Туринге.

Он добавляет, что развитию способствовала региональная экспансия: в 2024 году они начали выходить за пределы миллионников, в города с населением от 100 тыс. человек.

За счет роста бизнеса крупнейшие операторы кикшеринга увеличили собственные парки, отмечает госпожа Романова. У «Яндекс Самокатов» за 2024 год число устройств выросло на 15%, до 65 тыс. штук, у «МТС Юрент» — в полтора раза, до 150 тыс., у Whoosh — на 43%, до 214,2 тыс.

Вторая причина снижения покупок самокатов — насыщение рынка. «Когда несколько лет назад средства индивидуальной мобильности (СИМ) входили в моду, мы видели сильный прирост продаж»,— говорит руководитель «Чек Индекса» Леонид Симаков. Это привело к формированию высокой базы, к которой сейчас наблюдается спад. По данным Минтранса, в 2020–2022 годах россиянами было приобретено около 540 тыс. электросамокатов.

Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов обращает внимание и на растущий объем ограничений для СИМ. Весной 2023 года электросамокаты получили официальный статус в ПДД, а их пользователи стали водителями. Это, по мнению эксперта, отсекло часть покупателей — например, родителей, выбиравших устройство ребенку. В прошлом году была введена ответственность за езду на СИМ в нетрезвом виде: штраф в 45 тыс. руб. и лишение прав на 1,5–2 года при их наличии.

Отпугивать пользователей может и рост числа происшествий. Согласно отчету Научного центра безопасности дорожного движения МВД, в январе—сентябре 2024 года в России произошло 3,89 тыс. ДТП с участием СИМ, рост год к году на 47,2%. При этом 66% ДТП в России за январь—сентябрь произошло с кикшеринговыми устройствами, год к году показатель вырос на 14,2 процентного пункта.

Дарья Андрианова