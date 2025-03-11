Бывший полицейский сбил беспилотник из ружья

Как стало известно, при массированном налете беспилотников на Подмосковье, совершенном в ночь на сегодня, 11 марта, один из дронов был сбит бывшим полицейским из гладкоствольного ружья. Об этом сам 52-летний Александр рассказал ряду Telegram-каналов.

По его словам, он находился на даче в деревне Дулебино, тогда как его семья осталась в городе Озёры. Услышав шум летевших беспилотников, экс-полицейский, ранее, кстати, во время службы в армии участвовавший в боевых действиях в Чечне, схватил охотничье ружье, выбежал во двор, открыл огонь по беспилотникам и сбил один из них. Обломки БПЛА упали недалеко от дома Александра. Как уточнил сам стрелок, вреда ему самому причинено не было. Сейчас полицейские опрашивают бывшего коллегу.

Напомним, что в ночь на сегодня, 11 марта, несколько российских регионов, включая Москву, подверглись масштабной атаке беспилотников. По данным Минобороны, сбито 337 украинских БПЛА. Есть несколько десятков пострадавших, два человека погибли. Повреждено несколько жилых домов. СКР возбудил уголовное дело.

Андрей Андреев