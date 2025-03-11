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Атака беспилотников на Москву. Главное
В ночь на 11 марта были сбиты 69 БПЛА, летевших на Москву. По предварительным данным, один человек погиб, трое пострадали. Главное из того, что известно,— в подборке «Ъ».
- Силами противовоздушной обороны за ночь 11 марта были сбиты 69 беспилотников, летевших в сторону Москвы;
- Один человек погиб, трое пострадали в результате атаки БПЛА на Москву, сообщил глава Подмосковья Андрей Воробьев;
- Движение поездов через железнодорожную станцию Домодедово останавливалось из-за повреждения полотна обломками БПЛА. В настоящее время движение поездов осуществляется с увеличенным интервалом;
- В аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский временно ограничили прием и выпуск рейсов;
- Дом, расположенный на Домодедовской улице, получил повреждения кровли;
- Повреждены семь квартир дома на Северном шоссе в Раменском;
- Возгорание произошло на парковке «Мираторга» в городском округе Домодедово в результате атаки БПЛА.