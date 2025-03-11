Атака беспилотников на Москву. Главное

В ночь на 11 марта были сбиты 69 БПЛА, летевших на Москву. По предварительным данным, один человек погиб, трое пострадали. Главное из того, что известно,— в подборке «Ъ».

Силами противовоздушной обороны за ночь 11 марта были сбиты 69 беспилотников, летевших в сторону Москвы;

Один человек погиб, трое пострадали в результате атаки БПЛА на Москву, сообщил глава Подмосковья Андрей Воробьев;

Движение поездов через железнодорожную станцию Домодедово останавливалось из-за повреждения полотна обломками БПЛА. В настоящее время движение поездов осуществляется с увеличенным интервалом;

В аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский временно ограничили прием и выпуск рейсов;

Дом, расположенный на Домодедовской улице, получил повреждения кровли;

Повреждены семь квартир дома на Северном шоссе в Раменском;

Возгорание произошло на парковке «Мираторга» в городском округе Домодедово в результате атаки БПЛА.