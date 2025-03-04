Анапа открывает пляжи

Крупнейшая здравница Черного моря «Жемчужина России» начала принимать детей. Руководство анапского комплекса уверяет, что песок на пляже после разлива мазута очистили. Территорию продолжают боронить, уточнили в «Жемчужине». Насколько безопасен отдых в районе Анапы?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Местный житель, волонтер Александр Величко рассказал “Ъ FM”, что в реальности большинство пляжей пригодны только для прогулок: «Есть, например, пансионат "Вита", они с самого первого дня, когда произошла трагедия, своими силами убирали пляж. Да, у них пляж один из самых чистых. Все это возможно сделать, но надо понимать, сколько на это уйдет времени. Средства массовой информации очень часто выставляют пейзажи с красивым, чистым анапским песком. Все сугубо индивидуально, но на песке и в море сейчас находится очень много неубранного мазута.

Фактически можно говорить на сегодняшний день, что какая-то береговая линия убрана и находится в более или менее приемлемом состоянии. Но я подчеркиваю, что не для отдыха, а, к примеру, для прогулок, а с приходом шторма ситуация меняется в корне: мазут мигрирует, его притягивает, растягивает по побережью.

Единственное место, где сейчас можно отдыхать, это каменистые пляжи Анапы. Сюда практически не дошел мазут, это район Сукко, район Варваровки, район Большого Утриша».

В середине декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушения два танкера компании «Волгонефть». В результате в море попали порядка 2,5 тыс. тонн мазута, который волны начали выбрасывать на побережье Крыма и Кубани. Два с половиной месяца территорию очищали спасатели и волонтеры. Впрочем, чтобы подготовить такие пляжи к отдыху детей, необходима более тщательная работа, настаивает основатель и директор «Центра чистой природы 12-15» Александр Люкшин: «Во-первых, обязательно нужно проверять, есть ли мазут глубже, чем 15-20 см.

Была такая проблема на пляжах, что тот мазут, который вышел первым слоем, не убрали сразу, и когда мы очищали пляжи в Витязево и Анапе, мы находили слои мазута на глубине от 30 см до 50 см. Мы уточняли, можно ли на пляже находиться, если мазут на глубине 20 см и более. Мое мнение и мнение многих коллег, что нужно его весь убирать, потому что ребенок может раскопать песок, ветром может сдуть верхний слой. Во-вторых, этот песок надо взять на анализ на наличие канцерогена бензпирена. Это очень вредный канцероген, нельзя допускать детей, если он превышен».

По данным Ассоциации оздоровительного туризма, спрос на санатории растет. Число бронирований на весну и лето увеличилось на 15% по сравнению с прошлым годом. В некоторых популярных объектах загрузка уже достигает 100%. В условиях дефицита мест средняя стоимость ночи выросла более чем на 10% за год. Основной фактор, который стимулирует приток гостей, старение населения и развитие медицинских услуг, отмечает вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин:

«Спрос на санаторные услуги рос все последние годы на 10-15%, может быть, в каких-то регионах на 20% год к году. Это привело к тому, что сейчас у нас наблюдается отчетливый дефицит санаторных мест. Те туристы, которые будут медлить с покупкой, скорее всего, не смогут поехать. Уже в начале марта мы интенсивно продаем и летнее размещение в санаториях, самая отдаленная дата поездки — ноябрь 2025 года. Такого раньше не было. Это говорит о том, что туристы опасаются не успеть купить дефицитную услугу.

Для роста спроса есть несколько причин. Во-первых, у нас стареет население, классический санаторный турист — это человек 55+. Мы видим большое количество туристов, которые озабочены не физическим здоровьем, а скорее ментальным, для них есть программы "антистресс", "релакс", "детокс", то есть многие туристы едут просто оздоровиться, они хотят сбросить напряжение, поработать, может быть, с психологом. Кстати, тренд последнего времени — это появление психологов и психотерапевтов в штате санаториев».

Суммарно за лето прошлого года клиенты российских санаторных комплексов потратили почти 83 млрд руб.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Андрей Дубков