Армия России отбила у ВСУ 12 населенных пунктов в Курской области

Минобороны России сообщило, что подразделениями группировки войск «Север» в Курской области были отбиты у ВСУ 12 населенных пунктов: Агроном, Богдановка, Бондаревка, Дмитрюков, Зазулевка, Ивашковский, Колмаков, Кубаткин, Мартыновка, Михайловка, Правда, Южный. Всего было освобождено более 100 кв км территории региона.

Утром 9 марта Минобороны РФ сообщило, что армия взяла села Лебедевка (Курская область) и хутора Новенькое (Сумская область Украины). К вечеру российские войска освободили населенные пункты Малая Локня, Черкасское Поречное и Косица.

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