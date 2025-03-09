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Заготовка для котла

Российские военные близки к окружению группировки ВСУ в Курской области

В результате наступательных действий российских войск к югу и северо-западу от города Суджа 10-тысячная украинская группировка в Курской области вскоре может лишиться снабжения и попасть в окружение. В случае дальнейшего продвижения ВС РФ под контролем российских военных может оказаться дорога P200 из Юнаковки (Сумская область Украины) в Суджу — единственная трасса, по которой осуществляется снабжение курской группировки ВСУ. Сейчас эта дорога уже находится под контролем разведывательных и ударных дронов, что не позволяет ВСУ ни восполнить собственные силы, ни эвакуировать раненых.

Российские войска взяли под огневой контроль единственную дорогу, по которой идет снабжение украинской группировки в Курской области

Российские войска взяли под огневой контроль единственную дорогу, по которой идет снабжение украинской группировки в Курской области

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска взяли под огневой контроль единственную дорогу, по которой идет снабжение украинской группировки в Курской области

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Утром 9 марта Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль села Лебедевка (Курская область) и хутора Новенькое (Сумская область Украины). Оба населенных пункта находятся в 5–7 км к северо-западу до дороги Юнаковка—Суджа. Практически на такой же дистанции российские военные находятся и юго-восточнее трассы, в лесопосадках близ деревни Куриловка. И хотя для взятия ключевой дороги P200 под прямой контроль еще нужно преодолеть подготовленную к обороне территорию, основная логистическая магистраль курской группировки ВСУ уже находится под огневым контролем. Это позволило, например, зампреду Совета безопасности РФ Дмитрию Медведеву написать в своем Telegram-канале, что «крышка дымящегося котла практически закрыта».

Как ВСУ оказывались в котлах

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Кроме того, по некоторым данным, ВС РФ овладели выступом, позволяющим контролировать дорогу Гуево—Гончаровка, ведущую к южным окрестностям Суджи.

«Проезд на суджанскую территорию составляет около 5 км. И этот участок полностью слева направо круглосуточно контролируется российскими FPV-дронами. Ты можешь за минут 10–15 увидеть в небе семь-восемь этих дронов. То есть они там кишат просто»,— рассказал одному из украинских телеканалов военнослужащий 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ Олег Чаус. По данным российского военкора Александра Яремчука, для прикрытия дороги от БПЛА украинские военные пытаются нарастить количество комплексов радиоэлектронной борьбы на маршруте следования машин снабжения.

Интенсивность ударов по транспортной инфраструктуре ВСУ в окрестностях самой Суджи резко возросла в период с 6 по 9 марта. Сеть уже облетело снятое 8 марта видео попадания авиабомбы ФАБ-3000 с унифицированным модулем планирования и коррекции в мост возле хутора Княжий-2 к северу от города. В ночь на 9 марта крупная украинская колонна пыталась проехать к Судже из Казачьей Локни, но уперлась в разрушенный мост и была полностью уничтожена российскими БПЛА. Кадры из других источников также демонстрируют, как российские оптоволоконные FPV-дроны долетают до центра Суджи и поражают замаскированные цели.

Кроме того, в соцсетях активно обсуждается операция, в ходе которой группа российских бойцов численностью около ста человек за четыре дня прошла около 12 км внутри трубы ныне отключенного от сети магистрального газопровода Уренгой—Помары—Ужгород и в ночь на 9 марта вышла между населенными пунктами Михайловка и Мирный. «Высыпав из-под земли, раскрывшись в тактике "цветка", наши бойцы продолжают наступление»,— говорится в сообщении представителей «Группы Аида», воюющей в составе отряда «Ахмат». Позднее стало известно, что подобный «подземный маневр» якобы позволил занять хутор Кубаткин и начать зачистку Мартыновки.

Таким образом, российские войска снова реализуют отработанный при взятии Курахово и Дзержинска (ДНР) сценарий обхвата атакуемого населенного пункта с трех направлений.

В данном случае они наступают на Суджу с севера в районе Малой Локни и Мартыновки, с юго-востока в районе Куриловки и с северо-запада — в районе села Новенькое (Сумская область). Ожидается, что ВСУ будут препятствовать окружению и попытаются укрепить фланги как вдоль дороги, так и в окрестностях Суджи. Однако одновременный «нажим» с нескольких направлений существенно ограничивает возможность переброски боеспособных подразделений украинской группировки для «купирования» прорывов.

Напомним, что в январе 2024 года президент Украины Владимир Зеленский называл операцию ВСУ в Курской области «сильным козырем» для будущих переговоров, а в феврале говорил, что готов предложить России прямой обмен территориями. С учетом этого можно предположить, что украинское командование будет пытаться удержать занятые российские территории до последнего. С другой стороны, возможная потеря 10-тысячной группировки грозит обернуться для Киева не только военным, но и медийным поражением, особенно с точки зрения тех стран, которые колеблются в вопросах дальнейшей военной поддержки Украины.

Вечером 9 марта Минобороны РФ сообщило об освобождении населенных пунктов Малая Локня, Черкасское Поречное и Косица в северной части района боевых действий.

Дмитрий Сотак

Фотогалерея

События СВО за февраль 2025 года

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Военнослужащий артиллерийского подразделения 14-го армейского корпуса во время работы расчета 152-мм гаубицы 2А65 «Мста-Б»

Военнослужащий артиллерийского подразделения 14-го армейского корпуса во время работы расчета 152-мм гаубицы 2А65 «Мста-Б»

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Танкисты мотострелкового соединения 18-й общевойсковой армии во время работы танка Т-72Б3М в зоне проведения СВО

Танкисты мотострелкового соединения 18-й общевойсковой армии во время работы танка Т-72Б3М в зоне проведения СВО

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Поврежденный ударами ВСУ автомобиль членов делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Запорожской области

Поврежденный ударами ВСУ автомобиль членов делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Запорожской области

Фото: РИА Новости

Работа артиллерийского расчета гаубицы Д-30 спецназа «Ахмат» МО РФ в Курской области

Работа артиллерийского расчета гаубицы Д-30 спецназа «Ахмат» МО РФ в Курской области

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

2 февраля вице-губернатор Приморского края и командир добровольческого батальона «Тигр» Сергей Ефремов погиб в зоне проведения СВО &lt;br>На фото: церемония прощания с Сергеем Ефремовым во Владивостоке

2 февраля вице-губернатор Приморского края и командир добровольческого батальона «Тигр» Сергей Ефремов погиб в зоне проведения СВО
На фото: церемония прощания с Сергеем Ефремовым во Владивостоке

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

4 февраля губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в Васильевском муниципальном округе БПЛА атаковал школьный автобус. По его словам, пострадали шесть человек

4 февраля губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в Васильевском муниципальном округе БПЛА атаковал школьный автобус. По его словам, пострадали шесть человек

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

5 февраля Россия и Украина обменялись пленными по формуле «150 на 150»

5 февраля Россия и Украина обменялись пленными по формуле «150 на 150»

Фото: Министерство обороны России

5 февраля министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми посетил Киев

5 февраля министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми посетил Киев

Фото: Gleb Garanich / Reuters

5 февраля Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону заочно приговорил полковника ВСУ Николая Дзямана (на фото) к пожизненному заключению за приказ сбить самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 над Кубанью

5 февраля Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону заочно приговорил полковника ВСУ Николая Дзямана (на фото) к пожизненному заключению за приказ сбить самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 над Кубанью

Фото: СКР

6 февраля Франция объявила о поставке Украине первых истребителей Dassault Mirage 2000

6 февраля Франция объявила о поставке Украине первых истребителей Dassault Mirage 2000

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Работа артиллерийского расчета гаубицы Д-20 группы «Пресса» Курской области

Работа артиллерийского расчета гаубицы Д-20 группы «Пресса» Курской области

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

7 февраля армия России взяла под контроль город Дзержинск (Торецк) в ДНР, сообщила пресс-служба Минобороны &lt;br>На фото: кадр с российского дрона во время боев за Дзержинск

7 февраля армия России взяла под контроль город Дзержинск (Торецк) в ДНР, сообщила пресс-служба Минобороны
На фото: кадр с российского дрона во время боев за Дзержинск

Фото: Минобороны России

11 февраля Минобороны РФ сообщило о ночном групповом ударе по объектам газоэнергетического комплекса, который обеспечивает работу украинского ВПК. Также целями ударов стали инфраструктура военных аэродромов, места хранения и запусков ударных украинских БПЛА

11 февраля Минобороны РФ сообщило о ночном групповом ударе по объектам газоэнергетического комплекса, который обеспечивает работу украинского ВПК. Также целями ударов стали инфраструктура военных аэродромов, места хранения и запусков ударных украинских БПЛА

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Военнослужащие штурмовых подразделений 6-й мотострелковой дивизии 3-го армейского корпуса Южной группировки войск во время боевой подготовки

Военнослужащие штурмовых подразделений 6-й мотострелковой дивизии 3-го армейского корпуса Южной группировки войск во время боевой подготовки

Фото: Александр Река / ТАСС

Военнослужащие батальонной тактической группы «Каштана» спецназа «Ахмат» в Курской области

Военнослужащие батальонной тактической группы «Каштана» спецназа «Ахмат» в Курской области

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Боец спецназа «Ахмат» держит шведский противотанковый гранатомет АТ-4, найденный в схроне в селе Русское Поречное Курской области

Боец спецназа «Ахмат» держит шведский противотанковый гранатомет АТ-4, найденный в схроне в селе Русское Поречное Курской области

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Боевая работа ЗРК «Тор» ЦВО ВС РФ на Покровском направлении

Боевая работа ЗРК «Тор» ЦВО ВС РФ на Покровском направлении

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Операторы 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты во время боевой работы барражирующего боеприпаса «Ланцет»

Операторы 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты во время боевой работы барражирующего боеприпаса «Ланцет»

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Работа артиллерийского расчета САУ «Акация» в Курской области

Работа артиллерийского расчета САУ «Акация» в Курской области

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Подбитый танк ВСУ Т-64 недалеко от села Русское Поречное

Подбитый танк ВСУ Т-64 недалеко от села Русское Поречное

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Боевая работа РСЗО «Град» на Краснолиманском направлении

Боевая работа РСЗО «Град» на Краснолиманском направлении

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Боевая работа РСЗО «Ураган» в Курской области

Боевая работа РСЗО «Ураган» в Курской области

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Оператор БПЛА группировки воск «Днепр» с разведывательным беспилотником Supercam S350 в Херсонской области

Оператор БПЛА группировки воск «Днепр» с разведывательным беспилотником Supercam S350 в Херсонской области

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Танкисты группировки войск «Юг» в ЛНР

Танкисты группировки войск «Юг» в ЛНР

Фото: Александр Река / ТАСС

Танк Т-72 группировки войск «Юг» в ЛНР во время боевой подготовки

Танк Т-72 группировки войск «Юг» в ЛНР во время боевой подготовки

Фото: Александр Река / ТАСС

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Военнослужащий артиллерийского подразделения 14-го армейского корпуса во время работы расчета 152-мм гаубицы 2А65 «Мста-Б»

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Танкисты мотострелкового соединения 18-й общевойсковой армии во время работы танка Т-72Б3М в зоне проведения СВО

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Поврежденный ударами ВСУ автомобиль членов делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Запорожской области

Фото: РИА Новости

Работа артиллерийского расчета гаубицы Д-30 спецназа «Ахмат» МО РФ в Курской области

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

2 февраля вице-губернатор Приморского края и командир добровольческого батальона «Тигр» Сергей Ефремов погиб в зоне проведения СВО
На фото: церемония прощания с Сергеем Ефремовым во Владивостоке

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

4 февраля губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в Васильевском муниципальном округе БПЛА атаковал школьный автобус. По его словам, пострадали шесть человек

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

5 февраля Россия и Украина обменялись пленными по формуле «150 на 150»

Фото: Министерство обороны России

5 февраля министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми посетил Киев

Фото: Gleb Garanich / Reuters

5 февраля Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону заочно приговорил полковника ВСУ Николая Дзямана (на фото) к пожизненному заключению за приказ сбить самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 над Кубанью

Фото: СКР

6 февраля Франция объявила о поставке Украине первых истребителей Dassault Mirage 2000

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Работа артиллерийского расчета гаубицы Д-20 группы «Пресса» Курской области

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

7 февраля армия России взяла под контроль город Дзержинск (Торецк) в ДНР, сообщила пресс-служба Минобороны
На фото: кадр с российского дрона во время боев за Дзержинск

Фото: Минобороны России

11 февраля Минобороны РФ сообщило о ночном групповом ударе по объектам газоэнергетического комплекса, который обеспечивает работу украинского ВПК. Также целями ударов стали инфраструктура военных аэродромов, места хранения и запусков ударных украинских БПЛА

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Военнослужащие штурмовых подразделений 6-й мотострелковой дивизии 3-го армейского корпуса Южной группировки войск во время боевой подготовки

Фото: Александр Река / ТАСС

Военнослужащие батальонной тактической группы «Каштана» спецназа «Ахмат» в Курской области

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Боец спецназа «Ахмат» держит шведский противотанковый гранатомет АТ-4, найденный в схроне в селе Русское Поречное Курской области

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Боевая работа ЗРК «Тор» ЦВО ВС РФ на Покровском направлении

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Операторы 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты во время боевой работы барражирующего боеприпаса «Ланцет»

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Работа артиллерийского расчета САУ «Акация» в Курской области

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Подбитый танк ВСУ Т-64 недалеко от села Русское Поречное

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Боевая работа РСЗО «Град» на Краснолиманском направлении

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Боевая работа РСЗО «Ураган» в Курской области

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Оператор БПЛА группировки воск «Днепр» с разведывательным беспилотником Supercam S350 в Херсонской области

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Танкисты группировки войск «Юг» в ЛНР

Фото: Александр Река / ТАСС

Танк Т-72 группировки войск «Юг» в ЛНР во время боевой подготовки

Фото: Александр Река / ТАСС

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