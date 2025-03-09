Заготовка для котла

В результате наступательных действий российских войск к югу и северо-западу от города Суджа 10-тысячная украинская группировка в Курской области вскоре может лишиться снабжения и попасть в окружение. В случае дальнейшего продвижения ВС РФ под контролем российских военных может оказаться дорога P200 из Юнаковки (Сумская область Украины) в Суджу — единственная трасса, по которой осуществляется снабжение курской группировки ВСУ. Сейчас эта дорога уже находится под контролем разведывательных и ударных дронов, что не позволяет ВСУ ни восполнить собственные силы, ни эвакуировать раненых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Российские войска взяли под огневой контроль единственную дорогу, по которой идет снабжение украинской группировки в Курской области

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости Российские войска взяли под огневой контроль единственную дорогу, по которой идет снабжение украинской группировки в Курской области

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Утром 9 марта Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль села Лебедевка (Курская область) и хутора Новенькое (Сумская область Украины). Оба населенных пункта находятся в 5–7 км к северо-западу до дороги Юнаковка—Суджа. Практически на такой же дистанции российские военные находятся и юго-восточнее трассы, в лесопосадках близ деревни Куриловка. И хотя для взятия ключевой дороги P200 под прямой контроль еще нужно преодолеть подготовленную к обороне территорию, основная логистическая магистраль курской группировки ВСУ уже находится под огневым контролем. Это позволило, например, зампреду Совета безопасности РФ Дмитрию Медведеву написать в своем Telegram-канале, что «крышка дымящегося котла практически закрыта».

Кроме того, по некоторым данным, ВС РФ овладели выступом, позволяющим контролировать дорогу Гуево—Гончаровка, ведущую к южным окрестностям Суджи.

«Проезд на суджанскую территорию составляет около 5 км. И этот участок полностью слева направо круглосуточно контролируется российскими FPV-дронами. Ты можешь за минут 10–15 увидеть в небе семь-восемь этих дронов. То есть они там кишат просто»,— рассказал одному из украинских телеканалов военнослужащий 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ Олег Чаус. По данным российского военкора Александра Яремчука, для прикрытия дороги от БПЛА украинские военные пытаются нарастить количество комплексов радиоэлектронной борьбы на маршруте следования машин снабжения.

Интенсивность ударов по транспортной инфраструктуре ВСУ в окрестностях самой Суджи резко возросла в период с 6 по 9 марта. Сеть уже облетело снятое 8 марта видео попадания авиабомбы ФАБ-3000 с унифицированным модулем планирования и коррекции в мост возле хутора Княжий-2 к северу от города. В ночь на 9 марта крупная украинская колонна пыталась проехать к Судже из Казачьей Локни, но уперлась в разрушенный мост и была полностью уничтожена российскими БПЛА. Кадры из других источников также демонстрируют, как российские оптоволоконные FPV-дроны долетают до центра Суджи и поражают замаскированные цели.

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Кроме того, в соцсетях активно обсуждается операция, в ходе которой группа российских бойцов численностью около ста человек за четыре дня прошла около 12 км внутри трубы ныне отключенного от сети магистрального газопровода Уренгой—Помары—Ужгород и в ночь на 9 марта вышла между населенными пунктами Михайловка и Мирный. «Высыпав из-под земли, раскрывшись в тактике "цветка", наши бойцы продолжают наступление»,— говорится в сообщении представителей «Группы Аида», воюющей в составе отряда «Ахмат». Позднее стало известно, что подобный «подземный маневр» якобы позволил занять хутор Кубаткин и начать зачистку Мартыновки.

Таким образом, российские войска снова реализуют отработанный при взятии Курахово и Дзержинска (ДНР) сценарий обхвата атакуемого населенного пункта с трех направлений.

В данном случае они наступают на Суджу с севера в районе Малой Локни и Мартыновки, с юго-востока в районе Куриловки и с северо-запада — в районе села Новенькое (Сумская область). Ожидается, что ВСУ будут препятствовать окружению и попытаются укрепить фланги как вдоль дороги, так и в окрестностях Суджи. Однако одновременный «нажим» с нескольких направлений существенно ограничивает возможность переброски боеспособных подразделений украинской группировки для «купирования» прорывов.

Напомним, что в январе 2024 года президент Украины Владимир Зеленский называл операцию ВСУ в Курской области «сильным козырем» для будущих переговоров, а в феврале говорил, что готов предложить России прямой обмен территориями. С учетом этого можно предположить, что украинское командование будет пытаться удержать занятые российские территории до последнего. С другой стороны, возможная потеря 10-тысячной группировки грозит обернуться для Киева не только военным, но и медийным поражением, особенно с точки зрения тех стран, которые колеблются в вопросах дальнейшей военной поддержки Украины.

Вечером 9 марта Минобороны РФ сообщило об освобождении населенных пунктов Малая Локня, Черкасское Поречное и Косица в северной части района боевых действий.

Дмитрий Сотак