Подразделения группировки войск «Север» освободили хутор Косица и села Малая Локня и Черкасское Поречное в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Группировка «Север» продолжила наступление, в ходе которого нанесла поражение ВСУ в районах населенных пунктов Гончаровка, Гуево, Заолешенка, Казачья Локня, 1-й Княжий, Косица, Куриловка, Локня, Малая Локня, Олешня, Пушкарное, Суджа, Черкасское Поречное, Черкасская Конопелька и Южный. Были отражены три контратаки ВСУ.

За сутки в плен сдались двое украинских военнослужащих. Также ВСУ потеряли более 340 военных, два танка, семь боевых машин пехоты, пять бронетранспортеров, десять боевых бронированных машин, 13 автомобилей, три самоходные артиллерийские установки, восемь орудий полевой артиллерии, станцию контрбатарейной борьбы, инженерную машину разграждения, а также шесть пунктов управления БПЛА и склад боеприпасов.

За время боевых действий в Курской области ВСУ лишились 66 270 человек, 389 танков, 307 боевых машин пехоты, 269 бронетранспортеров, 2 173 боевых бронированных машин, 2 383 автомобилей, 539 артиллерийских орудий, 52 пусковых установок реактивных систем залпового огня, 25 ЗРК, десяти транспортно-заряжающих машин, 120 станций РЭБ, 16 РЛС контрбатарейной борьбы и десяти РЛС ПВО, 55 единиц инженерной и другой техники.

Вчера подразделения группировки войск «Север» освободили село Лебедевка в Курской области. Потери ВСУ составили более 350 военнослужащих, еще шестеро — сдались в плен.

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Егор Якимов