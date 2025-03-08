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Коммерсантъ FM
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Алаудинов сообщил о масштабном наступлении ВС России в Курской области

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что армия России начала масштабное наступление в Курской области. По его сообщению, служащие группировки войск «Север» «оживили каждое направление» фронта.

Апти Алаудинов

Апти Алаудинов

Фото: @AptiAlaudinovAKHMAT

Апти Алаудинов

Фото: @AptiAlaudinovAKHMAT

«Наши русские воины со всех подразделений, получается, решили сделать подарок нашим женщинам… На всех направлениях Курского участка фронта все подразделения пошли в масштабное наступление»,— сказал господин Алаудинов на видео в своем Telegram-канале.

По его словам, российские силы продвигаются «очень хорошо», вынуждая ВСУ оставлять позиции. «Бьем врага и сделаем так, чтобы он пожалел о том, что он пришел на нашу родную землю»,— заключил генерал-майор.

Бои в Курской области продолжаются с 6 августа. В регионе действуют режимы ЧС и КТО, объявлена эвакуация. В январе 2025-го Минобороны сообщало, что Россия вернула под свой контроль около 801 кв. км, или 63% территории региона, изначально занятой ВСУ. Сегодня Минобороны сообщило, что армия освободила деревни Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина к северу от Суджи в Курской области.

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Разрушенная церковь в селе Погребки Курской области

Разрушенная церковь в селе Погребки Курской области

Фото: Министерство обороны России

Противотанковые мины в селе Погребки

Противотанковые мины в селе Погребки

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Военнослужащий армейской группировки «Север» на фоне дорожного знака у села Погребки Курской области, освобожденного ВС РФ 28 февраля

Военнослужащий армейской группировки «Север» на фоне дорожного знака у села Погребки Курской области, освобожденного ВС РФ 28 февраля

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Военнослужащие 40-й бригады морской пехоты в Курской области

Военнослужащие 40-й бригады морской пехоты в Курской области

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Полигон ВСУ Новомосковский в Днепропетровской области, по которому 1 марта был нанесен удар ОТРК «Искандер-М»

Полигон ВСУ Новомосковский в Днепропетровской области, по которому 1 марта был нанесен удар ОТРК «Искандер-М»

Фото: Министерство обороны России

Заряжание РСЗО «Град» на Курском направлении

Заряжание РСЗО «Град» на Курском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

1 марта Минобороны РФ сообщило о занятии сел Скудное и Бурлацкое в ДНР

1 марта Минобороны РФ сообщило о занятии сел Скудное и Бурлацкое в ДНР

Фото: Министерство обороны России

Работа артиллерийского расчета РСЗО «Град»

Работа артиллерийского расчета РСЗО «Град»

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

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Разрушенная церковь в селе Погребки Курской области

Фото: Министерство обороны России

Противотанковые мины в селе Погребки

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Военнослужащий армейской группировки «Север» на фоне дорожного знака у села Погребки Курской области, освобожденного ВС РФ 28 февраля

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Военнослужащие 40-й бригады морской пехоты в Курской области

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Полигон ВСУ Новомосковский в Днепропетровской области, по которому 1 марта был нанесен удар ОТРК «Искандер-М»

Фото: Министерство обороны России

Заряжание РСЗО «Град» на Курском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

1 марта Минобороны РФ сообщило о занятии сел Скудное и Бурлацкое в ДНР

Фото: Министерство обороны России

Работа артиллерийского расчета РСЗО «Град»

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

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