Алаудинов сообщил о масштабном наступлении ВС России в Курской области

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что армия России начала масштабное наступление в Курской области. По его сообщению, служащие группировки войск «Север» «оживили каждое направление» фронта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Апти Алаудинов

Фото: @AptiAlaudinovAKHMAT Апти Алаудинов

Фото: @AptiAlaudinovAKHMAT

«Наши русские воины со всех подразделений, получается, решили сделать подарок нашим женщинам… На всех направлениях Курского участка фронта все подразделения пошли в масштабное наступление»,— сказал господин Алаудинов на видео в своем Telegram-канале.

По его словам, российские силы продвигаются «очень хорошо», вынуждая ВСУ оставлять позиции. «Бьем врага и сделаем так, чтобы он пожалел о том, что он пришел на нашу родную землю»,— заключил генерал-майор.

Бои в Курской области продолжаются с 6 августа. В регионе действуют режимы ЧС и КТО, объявлена эвакуация. В январе 2025-го Минобороны сообщало, что Россия вернула под свой контроль около 801 кв. км, или 63% территории региона, изначально занятой ВСУ. Сегодня Минобороны сообщило, что армия освободила деревни Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина к северу от Суджи в Курской области.