Пиво потекло с Востока

Российские дистрибуторы алкогольной продукции в связи с сокращением поставок из недружественных стран продолжают экспериментировать с расширением ассортимента за счет стран Азии. Так, вслед за тайскими и китайскими в России может появиться несколько новых марок пива из Вьетнама. Впрочем, доля производимого в Азиатско-Тихоокеанском регионе алкоголя в российской рознице пока остается незначительной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Как обнаружил “Ъ” в реестре Росаккредитации, импортеры алкогольной продукции пытаются получить разрешение на ввоз в РФ дополнительного объема пива из Вьетнама. Подмосковная компания «Тайрос» 27 августа получила декларацию о соответствии на пиво Tiger, выпускаемое в этой стране. Кроме того, приморская «Сэйфко» получила декларацию на поставки вьетнамского пива, включая Saigon Lager, Saigon Gold, Saigon 333, Bia Lac Viet. Помимо обычных стеклянных и ПЭТ-бутылок оно будет поставляться в таре объемом до 50 л, которую закупают в основном операторы общепита.

Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин связывает рост поставок пива из этой страны с увеличением в России числа заведений вьетнамской уличной еды.

Председатель координационного совета Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов отмечает, что вьетнамское пиво распространено в основном в специализированных заведениях общепита на Дальнем Востоке. При этом ажиотажа вокруг вьетнамской кухни в России нет, спрос есть лишь на отдельные блюда, говорит эксперт.

В центре России у посетителей ресторанов и баров популярностью пользуются чешские и немецкие марки пива, добавляет Сергей Миронов. Импорт вьетнамского пива вряд ли будет заметно расти, соглашается Павел Шапкин, так как за счет экономсегмента стритфуда едва ли удастся наладить регулярные поставки продукции в больших количествах.

Эрнест Хачатурян, исполнительный директор Luding Group, в интервью “Ъ” в апреле 2023 года: «Почему-то подсознательно, когда подходят к полке, смотрят на иностранные наименования, а если что-то российское — то нет».

Пиво из Вьетнама и раньше ввозилось в Россию, но это были точечные поставки, вспоминает основатель сети пивных магазинов «Беру выходной» Николай Желагин. Сейчас, по его словам, интерес дистрибуторов к напиткам из Вьетнама растет из-за проблем с поставками европейского пива после начала в феврале 2022 года российско-украинского конфликта. Например, ранее российские импортеры нацелились на поставки казахстанского пива и стали завозить китайское Tsingtao (см. “Ъ” от 21 августа 2024 года и от 13 декабря 2022 года). Вьетнам не входит в список недружественных для РФ стран, поэтому алкоголь из этого государства, как в случае с Китаем и Казахстаном, не облагается дополнительными импортными пошлинами.

По данным NielsenIQ (проводит исследования рынка товаров повседневного спроса), в российской рознице за период с мая 2023 по май 2024 год доля зарубежного пива выросла с 5,5% до 6,8%, По оценке Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ; объединяет крупных российских ритейлеров, включая Х5 Group, «Магнит», «Ленту»), сейчас вьетнамское пиво в рознице по-прежнему представлено точечно: на его долю приходится не более 0,3% от общего ассортимента пива в магазинах.

По словам председателя президиума АКОРТ Игоря Караваева, алкогольные напитки из Вьетнама пока трудно назвать растущей категорией в российской рознице. Он добавляет, что пивная продукция из Азии представлена в основном брендами из Китая и Таиланда: на них приходится около 3% от ассортимента.

Владимир Комаров, Виктория Колганова, Варвара Семенова