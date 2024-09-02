Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Пиво потекло с Востока

Импортеры активизировали поставки алкоголя из Вьетнама

Российские дистрибуторы алкогольной продукции в связи с сокращением поставок из недружественных стран продолжают экспериментировать с расширением ассортимента за счет стран Азии. Так, вслед за тайскими и китайскими в России может появиться несколько новых марок пива из Вьетнама. Впрочем, доля производимого в Азиатско-Тихоокеанском регионе алкоголя в российской рознице пока остается незначительной.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Как обнаружил “Ъ” в реестре Росаккредитации, импортеры алкогольной продукции пытаются получить разрешение на ввоз в РФ дополнительного объема пива из Вьетнама. Подмосковная компания «Тайрос» 27 августа получила декларацию о соответствии на пиво Tiger, выпускаемое в этой стране. Кроме того, приморская «Сэйфко» получила декларацию на поставки вьетнамского пива, включая Saigon Lager, Saigon Gold, Saigon 333, Bia Lac Viet. Помимо обычных стеклянных и ПЭТ-бутылок оно будет поставляться в таре объемом до 50 л, которую закупают в основном операторы общепита.

Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин связывает рост поставок пива из этой страны с увеличением в России числа заведений вьетнамской уличной еды.

Председатель координационного совета Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов отмечает, что вьетнамское пиво распространено в основном в специализированных заведениях общепита на Дальнем Востоке. При этом ажиотажа вокруг вьетнамской кухни в России нет, спрос есть лишь на отдельные блюда, говорит эксперт.

В центре России у посетителей ресторанов и баров популярностью пользуются чешские и немецкие марки пива, добавляет Сергей Миронов. Импорт вьетнамского пива вряд ли будет заметно расти, соглашается Павел Шапкин, так как за счет экономсегмента стритфуда едва ли удастся наладить регулярные поставки продукции в больших количествах.

Эрнест Хачатурян, исполнительный директор Luding Group, в интервью “Ъ” в апреле 2023 года:

«Почему-то подсознательно, когда подходят к полке, смотрят на иностранные наименования, а если что-то российское — то нет».

Пиво из Вьетнама и раньше ввозилось в Россию, но это были точечные поставки, вспоминает основатель сети пивных магазинов «Беру выходной» Николай Желагин. Сейчас, по его словам, интерес дистрибуторов к напиткам из Вьетнама растет из-за проблем с поставками европейского пива после начала в феврале 2022 года российско-украинского конфликта. Например, ранее российские импортеры нацелились на поставки казахстанского пива и стали завозить китайское Tsingtao (см. “Ъ” от 21 августа 2024 года и от 13 декабря 2022 года). Вьетнам не входит в список недружественных для РФ стран, поэтому алкоголь из этого государства, как в случае с Китаем и Казахстаном, не облагается дополнительными импортными пошлинами.

Пивовары просят власти в 2024 году повысить пошлины на ввоз в страну напитков из недружественных стран

По данным NielsenIQ (проводит исследования рынка товаров повседневного спроса), в российской рознице за период с мая 2023 по май 2024 год доля зарубежного пива выросла с 5,5% до 6,8%, По оценке Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ; объединяет крупных российских ритейлеров, включая Х5 Group, «Магнит», «Ленту»), сейчас вьетнамское пиво в рознице по-прежнему представлено точечно: на его долю приходится не более 0,3% от общего ассортимента пива в магазинах.

По словам председателя президиума АКОРТ Игоря Караваева, алкогольные напитки из Вьетнама пока трудно назвать растущей категорией в российской рознице. Он добавляет, что пивная продукция из Азии представлена в основном брендами из Китая и Таиланда: на них приходится около 3% от ассортимента.

Владимир Комаров, Виктория Колганова, Варвара Семенова

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы дочитать статью

Это бесплатно и вы сможете читать все закрытые статьи «Ъ»

Зарегистрироваться

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...