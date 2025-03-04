Зеленский выразил сожаление из-за спора с Трампом в Белом доме

Президент Украины Владимир Зеленский выразил сожаление из-за перепалки с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме 28 февраля. По словам украинского лидера, «пришло время все исправить». Он заявил о готовности работать «под сильным руководством» американского президента для достижения мира.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Зеленский

Фото: Carlos Jasso / Reuters Владимир Зеленский

Фото: Carlos Jasso / Reuters

«Наша встреча в Вашингтоне в Белом доме в пятницу пошла не так, как предполагалось. Жаль, что так произошло. Пришло время все исправить. Мы хотели бы сделать будущее сотрудничество и коммуникацию конструктивными. Украина готова сесть за стол переговоров как можно скорее, чтобы приблизить долгосрочный мир»,— написал Владимир Зеленский в соцсети X. Также он указал на готовность Киева подписать сделку с Вашингтоном по совместной разработке украинских полезных ископаемых «в любое время и в любом удобном формате».

Встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Вашингтоне 28 февраля прошла на повышенных тонах из-за разногласий по урегулированию российско-украинского конфликта. Президент США утверждал, что Киев должен заключить мир и быть благодарным за оказанную Вашингтоном помощь. Украинский лидер настаивал на предоставлении гарантий безопасности Украине. Переговоры завершились раньше времени. Дональд Трамп вскоре сказал, что Владимир Зеленский не готов к миру. Соглашение о полезных ископаемых, из-за которого и была организована встреча, лидеры не подписали.

Подробнее о встрече — в материале «Ъ» «''Ваши проблемы начинаются прямо сейчаc''».

Лусине Баласян