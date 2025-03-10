Арестованный экс-гендиректор «Фонбета» Сергей Анохин попросился на СВО

Бывший генеральный директор букмекерской компании «Фонбет» Сергей Анохин, арестованный по подозрению в даче взятки должностному лицу (ч. 5 ст. 291 УК РФ), попросил отправить себя на СВО. Как рассказал собеседник ТАСС, следствие отказало ему в заключении контракта с Минобороны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

До этого Сергей Анохин высказывал желание отправиться на спецоперацию спустя несколько дней после задержания. По мнению собеседника агентства, обвиняемый может вновь попроситься на СВО уже после завершения предварительного расследования.

Сергея Анохина задержали 29 января 2025 года, на следующий день его арестовали. Следствие считает, что экс-директор «Фонбета» хотел дать 60 млн руб. сотрудникам ФСБ, обнаружившим хищения бюджетных средств его личными компаниями. Вместе с ним арестовали нескольких посредников, включая замначальника УВД по Восточному административному округу Москвы Сергея Бивола и частного детектива Степана Грицкова.

Как писал «Ъ», передача взятки Сергея Анохина провалилась из-за посредников. Так, из полагающихся сотрудникам ФСБ 60 млн руб. посредники забрали 50 млн руб. Последние 10 млн руб. Сергей Бивол передал подполковнику УВД по Центральному административному округу, который оставил деньги себе.

Подробнее — в материале «Ъ» «Решальщики Сергея Анохина кинули ФСБ».

Никита Черненко