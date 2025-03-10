Анапа хочет взыскать 211 млн руб. с владельцев затонувших танкеров в Черном море

Мэрия Анапы подала в суд на владельцев танкеров «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212», из-за крушения которых в декабре 2024 года в Черном море произошел разлив мазута. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Ответчиками по иску указаны компании «Волгатранснефть» и «Кама Шиппинг». Власти Анапы требуют взыскать с них 211 млн руб.— сумму, потраченную на ликвидацию последствий аварии. В мэрии уточнили, что эта сумма неокончательна и может быть увеличена.

«Был нанесен ущерб природной среде, введен режим ЧС сначала муниципального, а затем регионального и федерального уровней. Мэрия требует взыскать с ответчиков 211 млн руб.— именно такая сумма в настоящий момент уже оплачена муниципалитетом по контрактам для осуществления комплексных мер по ликвидации последствий»,— сказано в сообщении мэрии Анапы в Telegram.

ЗАО «Волгатранснефть» зарегистрировано в Москве в 2009 году. В 2023 году компания получила выручку в размере 89,8 млн руб. при убытке 61,34 млн руб. ООО «Кама Шиппинг», зарегистрированное в Перми в 2016 году, за прошлый год заработало 228 млн руб., но также закончило период с убытком в 14 млн руб.

ООО «Кама Шиппинг» (Пермь) являлось эксплуатантом танкера «Волгонефть-212», потерпевшего крушение 15 декабря 2024 году у берегов Анапы в Черном море. В тот же день в этом районе на мель сел еще один танкер — «Волгонефть-239». Крушение вызвало масштабную экологическую катастрофу в регионе.

Подробности — в материале «Ъ» «Танкер показал мазутный язык».