30 тысяч рублей за «Волгонефть-212»

В Краснодаре суд признал компанию «Кама Шиппинг» виновной в несоблюдении морских классификационных документов, регламентирующих сроки навигации, что могло стать причиной крушения танкера «Волгонефть-212» в Керченском проливе 15 декабря прошлого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Два танкера — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» — потерпели крушение в Керченском проливе в декабре 2024 года

Фото: Южная транспортная прокуратура Два танкера — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» — потерпели крушение в Керченском проливе в декабре 2024 года

Фото: Южная транспортная прокуратура

Арбитражный суд Краснодарского края (АСКК) удовлетворил заявление транспортной прокуратуры Новороссийска о привлечении ООО «Кама Шиппинг» (Пермь) к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.43 КоАП (нарушение требований технических регламентов) и назначил наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. руб., передает корреспондент «Ъ» из зала суда. «Кама Шиппинг» является эксплуатантом танкера «Волгонефть-212», затонувшего в Керченском проливе 15 декабря 2024 года. Собственник танкера — ООО «КамаТрансОйл».

Судья Роман Нигоев огласил только резолютивную часть решения, мотивировочная будет известна позже. Как пояснил в ходе заседания представитель прокуратуры Роман Ковальчук, после крушения танкера «Волгонефть-212» надзорное ведомство провело проверку соблюдения законодательства эксплуатантом танкера, в ходе которой выяснилось, что судно на момент аварии не имело действительных судовых документов Российского классификационного общества.

Суда класса «река-море» должны эксплуатироваться с ограничениями по срокам навигации и по районам мореплавания, в частности «Волгонефть-212» может находиться в акватории рек круглый год, а в море — только до 30 ноября.

По мнению прокуратуры, судовладелец должен был заблаговременно направить танкер в один из речных портов, вместо этого «Волгонефть-212» остался в припортовой зоне порта Кавказ в опасный период зимних штормов.

Во время шторма 15 декабря судно получило сильные повреждения и затонуло.

Представитель ООО «Кама Шиппинг» Олег Накаряков не признал вину компании в нарушении регламентов и пояснил, что пребывание танкера в море за пределами сроков навигации связано со сбоем графика работы судна-накопителя.По словам представителя компании, 18 ноября танкер встал на якорь вблизи порта Кавказ, 3 декабря капитан порта поставил «Волгонефть-212» в очередь на выгрузку, но процесс затягивался из-за большого скопления судов.

В этот момент танкер уже не мог уйти из акватории моря, так как разрешение на переход к речному порту за пределами сроков навигации могло быть получено только после выгрузки мазута. «Когда начался шторм, капитан судна просил дать убежище, но все безопасные места были заняты»,— пояснил представитель «Кама Шиппинг».

Анна Перова, Краснодар