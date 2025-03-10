Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 10 марта

01:12. Отбой ракетной опасности в Курской области — оперштаб.

01:10. Ракетная опасность в четвертый раз за ночь объявлена в Курской области — оперштаб.

01:03. Оперштаб Курской области: в регионе отменили режим ракетной опасности.

00:55. Режим ракетной опасности снова введен в Курской области — оперштаб региона.

00:46. Отбой ракетной опасности в Курской области — МЧС.

00:42. Ракетная опасность снова введена в Курской области — МЧС.

00:41. Отбой ракетной опасности в Курской области — оперштаб.

00:33. Ракетная опасность объявлена в Курской области — оперштаб.