обновлено 01:12
Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 10 марта
Онлайн-трансляция: последние новости и заявления
01:12. Отбой ракетной опасности в Курской области — оперштаб.
01:10. Ракетная опасность в четвертый раз за ночь объявлена в Курской области — оперштаб.
01:03. Оперштаб Курской области: в регионе отменили режим ракетной опасности.
00:55. Режим ракетной опасности снова введен в Курской области — оперштаб региона.
00:46. Отбой ракетной опасности в Курской области — МЧС.
00:42. Ракетная опасность снова введена в Курской области — МЧС.
00:41. Отбой ракетной опасности в Курской области — оперштаб.
00:33. Ракетная опасность объявлена в Курской области — оперштаб.