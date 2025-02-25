Много хорошего в направлении мира

Украинское урегулирование стало главной темой состоявшихся в третью годовщину конфликта переговоров президента США Дональда Трампа и его французского коллеги Эмманюэля Макрона. Лидеры сошлись в стремлении как можно скорее положить конец войне, но путь к этому видят по-разному. Американский президент упирал на то, что поддержание мира — дело Европы, а глава Франции настаивал на том, что Киеву необходимы твердые гарантии безопасности, в том числе и от США. В тот же день свой подход к решению украинского кризиса обозначил и российский лидер Владимир Путин. Он дал понять, что, как и Дональд Трамп, считает первым шагом на этом пути повышение уровня доверия между Россией и США на базе восстановления экономических связей между двумя странами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вопреки опасениям общение Эмманюэля Макрона и Дональда Трампа прошло не только без особых сложностей, но даже весьма тепло

Фото: Brian Snyder / Reuters Вопреки опасениям общение Эмманюэля Макрона и Дональда Трампа прошло не только без особых сложностей, но даже весьма тепло

Фото: Brian Snyder / Reuters

На фоне напряженности, проявившейся в трансатлантических отношениях в последние недели, большинство западных экспертов с тревогой прогнозировали, что встреча Дональда Трампа с Эмманюэлем Макроном 24 февраля будет крайне непростой. На деле же общение президентов США и Франции прошло не только без особых сложностей, но даже весьма тепло. Глава Елисейского дворца осыпал хозяина Белого дома комплиментами, называл «дорогим Дональдом» и «человеком, меняющим правила игры», а в ответ получил заверения, что двух лидеров связывают «очень особые отношения». Дополнительным подтверждением этого стало долгое рукопожатие и даже объятия президентов после совместной пресс-конференции в Вашингтоне.

Оптимистичными вышли и заявления обоих политиков по итогам встречи.

Макрон заявил, что обмен мнениями был «чрезвычайно продуктивным» и что после разговора с президентом США он «полностью уверен, что есть путь вперед». «Происходит много хорошего в направлении мира»,— подтвердил оптимистичные ожидания Дональд Трамп.

Вместе с тем при общем настрое на установление прочного мира в центре Европы лидеры США и Франции по-разному высказались о путях его достижения.

Эмманюэль Макрон подчеркнул, что мир не должен означать «сдачу Украины», неоднократно упомянув про необходимые гарантии безопасности для Киева. Французский лидер рассказал, что Париж и Лондон сами подготовили план по гарантиям безопасности, который предполагает отправку военных на Украину (напомним, уже в четверг еще раз обсудить его с президентом США в Вашингтон приедет и британский премьер Кир Стармер). Правда, по словам Макрона, «войска не обязательно будут располагаться на линии фронта». Президент Франции дал понять, что и США готовы вносить свою лепту в безопасность Украины. «Теперь есть четкий американский сигнал о том, что США как союзник готовы обеспечить эту солидарность для такого подхода. С моей точки зрения, это поворотный момент»,— уверенно заявил французский президент.

Тем временем Дональд Трамп не сказал про американские гарантии для Киева ни слова. По наблюдению журналистов, освещавших встречу, на каждой фразе своего визави на этот счет президент США то закрывал глаза, то отстраненно глядел в зал, как будто тема его вовсе не касалась.

Зато Трамп уверенно заявил о том, что Владимир Путин вовсе не против размещения европейских войск на Украине. «Я специально задавал (Путину.— “Ъ”) этот вопрос. У него нет никаких проблем с этим»,— сказал президент США журналистам.

Отметим, что ранее Москва неоднократно предупреждала о том, что размещение западных миротворцев на Украине означало бы эскалацию конфликта. Неудивительно, что европейские комментаторы заподозрили, что Дональд Трамп выдал желаемое за действительное.

Кроме того, после встречи с Макроном глава Белого дома с энтузиазмом вновь рассказал о том, что Штаты хотят вернуть «колоссальную сумму» денег с Украины. Как известно, добиться этого Вашингтон решил прежде всего за счет сделки с Киевом по редкоземельным металлам. И здесь после проволочек якобы наметился прогресс: как сообщил Трамп в понедельник, на этой или следующей неделе он встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме, чтобы подписать соглашение о редкоземельных металлах. Впрочем, подписи только Зеленского под этим соглашением будет недостаточно, нужна будет еще и ратификация этого документа Верховной радой, заявил президент США.

Немалая часть времени на итоговой пресс-конференции была посвящена и вопросу взаимодействия с Владимиром Путиным.

Здесь Эмманюэль Макрон был краток. Повторив, что лучшая гарантия соблюдения российским президентом будущего мирного соглашения с Украиной — «быть сильным» и иметь «потенциал сдерживания», он выразил осторожную надежду на то, что с приходом новой администрации США появится «новый контекст» и новая «возможность возобновить взаимодействие» с Россией.

Зато Дональд Трамп оказался в этой части куда более красноречив и конкретен. «Я действительно верю, что он (Владимир Путин.— “Ъ”) хочет заключить сделку, я могу ошибаться, но я верю, что он хочет заключить сделку»,— заявил американский президент, добавив, что намерен посетить Москву, если украинский конфликт удастся урегулировать. И исходя из следующих заявлений создалось впечатление, что визит президента США в РФ уже не за горами: переговоры США и России идут очень хорошо, стороны далеко продвинулись, и конфликт на Украине может быть урегулирован в течение нескольких недель, дал понять Трамп.

При этом глава Белого дома категорически отказался называть президента России диктатором, то есть тем же эпитетом, которым он недавно нарек Владимира Зеленского.

«Я не использую эти слова необдуманно»,— отрезал Трамп в ответ на соответствующий вопрос журналистов.

В продолжение темы России американский лидер перешел на традиционно более важную лично для него экономическую тему. По его словам, Вашингтон и Москва ведут серьезные переговоры о крупных сделках по экономическому развитию, и США заинтересованы в «огромных запасах» редкоземельных металлов России и других «очень ценных ресурсах». При этом, по словам Трампа, в обсуждении экономических соглашений между Москвой и Вашингтоном участвует сам Владимир Путин.

О каких именно проектах и соглашениях идет речь, господин Трамп не уточнил. Этот пробел отчасти восполнил Владимир Путин. В тот же вечер, когда Макрон и Трамп встречались в Белом доме, российский лидер дал интервью корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину, в котором рассказал, что именно Россия могла бы предложить Штатам в плане экономического сотрудничества.

Кроме того, российский лидер фактически поддержал Дональда Трампа, настаивающего на проведении на Украине выборов, заявив, что Владимир Зеленский «является фактором разложения и армии, и общества, и государства. И действующий президент Трамп наверняка это понимает». Затронул российский лидер и тему участия в украинском урегулировании европейцев. Признав, с одной стороны, что «участие Европы в переговорном процессе востребовано», с другой — Владимир Путин отметил, что «лидеры европейских государств ангажированы», а реакция европейских лидеров на российско-американское сближение «эмоциональна и лишена смысла».

Говоря же о последовательности действий, ведущих к урегулированию, Владимир Путин заявил: «Первый шаг для решения украинского вопроса должен быть посвящен повышению уровня доверия между Россией и США».

Наталия Портякова