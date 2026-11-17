Инвестфонд Сороса сократил долю в Nvidia до ухода Хуанга
Инвестфонд Джорджа Сороса начал сбрасывать акции Nvidia в третьем квартале этого года, зафиксировав перед этим прибыль. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на квартальные отчеты регулирующих органов.
Согласно отчетам, на 30 сентября Soros Fund Management владел около 858,8 тыс. акций Nvidia. Это примерно на 206 тыс. меньше, чем в конце второго квартала. Оставшийся пакет акций оценивается примерно в $196 млн.
Сокращение позиций пришлось на период стремительного роста ценных бумаг компании. Акции Nvidia выросли на 22% в 2026 году к концу сентября. После сообщений об отставке главы компании Дженсена Хуанга 12 ноября бумаги компании упали более чем на 25%.