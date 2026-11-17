Песков: Россия хотела бы достигнуть цели СВО мирным путем
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что России достигнет целей спецоперации на Украине военным или мирным путем. Предпочтительнее, по его словам, было бы достигнуть этих целей мирным путем.
«Мы должны достигнуть и достигнем наших целей, предпочтительно — мирными средствами… Если горизонты для достижения мирными средствами не будут открываться должным образом, то мы это сделаем военными средствами», — сказал Дмитрий Песков информационной службе «Вестей».
На коллегии МИДа в июне 2024 года Владимир Путин сформулировал конкретные условия для прекращения боевых действий на Украине: ВСУ должны полностью покинуть ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области; Украина должна официально уведомить Россию об отказе от планов вступления в НАТО и подтвердить нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.