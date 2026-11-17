На коллегии МИДа в июне 2024 года Владимир Путин сформулировал конкретные условия для прекращения боевых действий на Украине: ВСУ должны полностью покинуть ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области; Украина должна официально уведомить Россию об отказе от планов вступления в НАТО и подтвердить нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.