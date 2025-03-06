Лавров исключил компромиссы в вопросе размещения европейских сил на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не видит возможностей для компромисса в вопросе размещения на Украине европейских миротворческих сил. По его словам, российская сторона расценивает этот шаг как вовлечение стран НАТО «в войну против Российской Федерации».

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«Места для компромисса мы не видим. Ведется эта дискуссия с откровенно враждебной целью, они же не скрывают, для чего им это надо»,— сказал Сергей Лавров журналистам. «Мы категорически не будем наблюдать за подобного рода действиями. Это будет означать, еще раз хочу сказать, уже не якобы гибридное, а уже прямое, официальное, нескрываемое вовлечение стран НАТО в войну против Российской Федерации. Этого допустить невозможно»,— продолжил министр.

План размещения миротворческих сил на Украине, когда Киев и Москва договорятся о прекращении огня, подготовили Великобритания и Франция. Предполагается, что до 30 тыс. европейских военнослужащих будут защищать украинскую инфраструктуру, города и порты. Для реализации инициативы Лондон и Париж просили США об ограниченной военной помощи. Президент США Дональд Трамп никаких гарантий не дал, но счел дислокацию на Украине миротворцев необходимой мерой «в форме, которая приемлема для каждого».

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Лусине Баласян