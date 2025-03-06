Bloomberg: США требуют от Украины прекращения огня

Администрация президента США Дональда Трампа в качестве условия для подписания сделки с Украиной о совместной разработке полезных ископаемых потребовала от Киева согласиться на скорейшее прекращение огня, пишет Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников. Вашингтон потребовал от президента Украины Владимира Зеленского «согласиться на реальный путь к перемирию и переговорам с Москвой».

По словам источников Bloomberg, отказ Украины от переговоров о мире — единственная причина, по которой соглашение до сих пор не было подписано. Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом доме 28 февраля по этому вопросу завершилась раньше времени из-за конфликта лидеров о способах завершения боевых действий.

По данным Axios и Fox News, в Саудовской Аравии 12 марта состоятся переговоры делегаций Украины и США об урегулировании российско-украинского конфликта. Владимир Зеленский подтвердил, что украинская и американская команды возобновили работу и ожидают «содержательной» встречи на следующей неделе.

Подробнее — в материале «Ъ» «Украине объяснили по-американски».

Лусине Баласян