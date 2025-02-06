МИД России исключил временное перемирие на Украине

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва считает неприемлемым временное перемирие или заморозку конфликта при урегулировании российско-украинского конфликта. По ее словам, для прекращения боевых действий необходимы юридически обязывающие механизмы, гарантирующие «недопущение возобновления кризиса».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мария Захарова

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Мария Захарова

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«(Временные решения.— ''Ъ'') будут использованы Западом, коллективным Западом или отдельными его представителями, для укрепления военного потенциала киевского режима и, конечно, попыток вооруженного военного реванша»,— сказала Мария Захарова на брифинге. Основой мирного договора, отметила представитель российского МИДа, могут быть Стамбульские соглашения, разработанные на переговорах весной 2022 года.

Как писали СМИ, рассматриваемый командой президента США Дональда Трампа план по урегулированию конфликта предполагает заморозку конфликта по линии фронта и решение вопроса о вошедших в состав России регионах дипломатическим путем. Спецпосланник США по Украине Кит Келлог также выступал за отказ Украины от вступления в НАТО (как минимум сроком на десять лет).

В ходе переговоров в марте 2022 года делегации в Стамбуле выработали предварительные условия и принципы прекращения огня, включающие нейтральный статус Украины и обеспечение гарантий ее безопасности. Президент Владимир Путин говорил, что украинские власти под влиянием Запада «выбросили это все на свалку истории», как только Россия отвела войска от Киевской области.

Подробнее о планах новой администрации США относительно урегулирования конфликта России и Украины — в материале «Ъ» «По ком звонит Дональд Трамп».

Лусине Баласян