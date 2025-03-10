Блогера Александру Митрошину отправили под домашний арест

Чертановский районный суд Москвы отправил под домашний арест до 24 апреля (на 1 месяц и 16 суток) блогера Александру Митрошину, сообщил корреспондент «Ъ». Ей также запрещено пользоваться интернетом и другими средствами связи. На домашнем аресте ранее настаивала прокуратура, следствие просило отправить фигурантку под стражу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александра Митрошина в суде (10 марта 2025 года)

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Александра Митрошина в суде (10 марта 2025 года)

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Александру Митрошину обвиняют в легализации (отмывании) денежных средств в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). По версии следствия, блогер получила более 127 млн руб. за счет уклонения от уплаты налогов (ч. 2 ст. 198 УК РФ). Эти средства она легализовала, купив недвижимость в Москве.

СКР просил арестовать обвиняемую, так как на нее было заведено разыскное дело и она проживала на постоянной основе в ОАЭ, где и могла скрыться. Прокуратура же отметила, что Александра Митрошина сотрудничает со следствием, а разыскное дело на нее завели в день задержания.

Александру Митрошину задержали 7 марта в аэропорту Сочи, на следующий день ее доставили в Москву. Она также проходила фигурантом по делу об уклонении от уплаты налогов, но позже адвокат блогера сообщил, что она выплатила ФНС 666 млн руб. в качестве погашения задолженности и дело прекратили. Александра Митрошина полностью признала вину.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «"Матерь бложья" нашла понимание у следствия».

Никита Черненко