Блогера Александру Митрошину задержали по делу об отмывании доходов

Блогера Александру Митрошину задержали в Краснодарском крае по уголовному делу об отмывании денежных средств в особо крупном размере, сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по Москве. В ближайшее время ее доставят в Москву для допроса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александра Митрошина в 2020 году

Фото: @alexandramitroshina Александра Митрошина в 2020 году

Фото: @alexandramitroshina

По версии следствия, Александра Митрошина приобрела свыше 127 млн руб., не уплатив налоги. Часть этих средств она легализовала, купив недвижимость в Москве. В отношении девушки возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК (легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Госпоже Митрошиной грозит до семи лет лишения свободы.

В марте 2023 года СКР возбудил в отношении блогера уголовное дело об уклонении от уплаты налогов на сумму 120 млн руб. В мае того же года Александра Митрошина сообщила, что погасила долг. Девушка говорила, что «не уделила должного внимания бухгалтерской отчетности», в результате чего «некоторые налоги были недоплачены». В конце июля прошлого года Федеральная налоговая служба разблокировала ее счета.