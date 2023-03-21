Блогер Саша Митрошина: кто такая и сколько зарабатывает

В отношении блогера Александры Митрошиной возбудили дело по ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с физического лица), сообщил СКР по Москве. Полиция провела обыски по месту регистрации девушки и «иных лиц, возможно, причастных» к преступлению. Кто такая Саша Митрошина и на чем она зарабатывает — в справке «Ъ».

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Фото: Соцсети Саши Митрошиной Саша Митрошина

Фото: Соцсети Саши Митрошиной

Митрошина Александра Александровна (Саша Митрошина) родилась 27 июня 1994 года в Петрозаводске (Карелия). В 2015 году окончила факультет журналистики МГУ имени Ломоносова, в 2017 году — магистратуру «медиапроизводство в креативных индустриях» Высшей школы экономики.

По информации СМИ, после окончания вуза работала в Mail.ru и на радиостанции «Москва FM». С 2011 года ведет личный блог в Instagram (принадлежит Meta — признана экстремистской организацией и запрещена в России). На старте писала про гаджеты и путешествия. Число подписчиков заметно выросло спустя три-четыре года, когда Саша Митрошина начала публиковать посты про фитнес и здоровый образ жизни и фотографии с тренировок по каратэ, которым занималась с детства. Сейчас на нее подписаны в Instagram 4,2 млн человек.

Также ведет канал «Матерь бложья (и кошачья)» в Telegram (226 тыс. подписчиков, название на старте — «Коты, шапки, я не беременная») и подкаст «Матерь бложья» (248 тыс. подписчиков на YouTube, также публикуется как аудиоподкаст).

В июле 2019 года широко прославилась после того, как организовала флешмоб с требованием криминализировать домашнее насилие #ЯнеХотелаУмирать. По данным «Медиалогии», с 18 по 31 июля 2019 года под этим хештегом пользователи опубликовали не менее 26 тыс. сообщений в Instagram и VK. В них женщины рассказывали личные истории о домашнем насилии и выкладывали фотографии с синяками, ссадинами и кровоподтеками — организаторы создали специальные маски-фильтры с имитирующим их макияжем. В августе того же года правозащитница Алена Попова (признана в России иностранным агентом) вместе с Сашей Митрошиной запустила сеть взаимопомощи жертв домашнего насилия «Ты не одна». На сайте проекта говорится, что за годы работы они помогли 5 тыс. пострадавших женщин.

По данным селлера рекламы «Авторские медиа», 68% подписчиков Саши Митрошиной проживают в России. Большинство из них — женщины с активным образом жизни. Согласно прайс-листам за март 2023 года, фотопост в Instagram стоит 4,6 млн руб., пост в Telegram — 330 тыс. руб., рекламная ставка в подкасте длиною в 1,5–2 минуты — 5 млн руб. Среди рекламодателей — Альфа-банк, онлайн-курсы Skypro и косметическая марка The Act.

По словам госпожи Митрошиной, реклама в соцсетях не является основной частью ее заработка. Среди прочего она выпустила авторские тренировки «Точный фитнес» совместно с бодибилдером Димой Путылиным, ведет курсы и тренинги по раскрутке соцсетей. Согласно собственным оценкам Александры Митрошиной, за 2021 год личные проекты принесли ей примерно 303 млн руб. Самым известным среди них считается курс «Инсталогия».

Он запущен совместно со стилистом и блогером Сашей Кетовой в июне 2017 года. В сентябре 2020 года после конфликта соосновательниц Саша Митрошина запустила отдельный курс «Инсталогия 2.0». По данным СМИ, он стоил от 40 тыс. до 500 тыс. руб. Сейчас курс «Инсталогии» из 30 видеолекций стоит от 109,9 тыс. до 1 млн руб.

Согласно данным СПАРК, ИП Митрошина Александра Александровна зарегистрирована 18 октября 2017 года, имеет ОКВЭД в сфере образования, розничной торговли, рекламы, фитнеса и подачи напитков. На ИП зарегистрированы товарные знаки «Митрошина», «Точный Фитнес», Moovaspace и др. Подана заявка на торговый знак «Матерь Бложья». Как субъект МСП получала гранты и субсидии от ФНС на общую сумму 166 тыс. руб.

В августе 2019 года также вышла книга Саши Митрошиной «Продвижение личных блогов в "Инстаграм"», в августе 2020 года — мини-сериал по той же тематике «Ушла быть блогером».

В августе 2020 года в рейтинге исследовательского холдинга «Ромир» по доверию аудитории к интернет-деятелям занимала шестое место. В 2022 год попала в шорт-лист премии «30 до 30» издания Forbes в категории «новые медиа».

В конце марта 2022 года переехала в Дубай.