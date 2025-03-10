Прокуратура просит не отправлять в СИЗО блогера Митрошину

Прокурор выступил против ареста блогера Александры Митрошиной и попросил отправить ее под домашний арест, сообщил корреспондент «Ъ». За арест фигурантки выступил Следственный комитет России. Александру Митрошину обвиняют в легализации (отмывании) денежных средств в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @alexandramitroshina Фото: @alexandramitroshina

По мнению СКР, блогер скрывалась от следствия. Также было отмечено, что Александра Митрошина постоянно проживает в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), где «имеет обширные связи и может там скрыться». В качестве еще одного аргумента для ареста было отмечено, что против фигурантки было заведено разыскное дело.

Прокуратура, в свою очередь, сочла, что тяжесть обвинения не может стать причиной для отправки обвиняемой под стражу. Разыскное дело при этом было заведено 7 марта, то есть фактически в день ее задержания. Представитель ведомства добавил, что фигурантка признала вину. «В связи с этим считаю меру пресечения в виде содержания под стражей неоправданно жесткой»,— сказал прокурор.

Адвокат обвиняемой Михаил Мушаилов рассказал, что Александра Митрошина полностью погасила долги перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Всего она заплатила 666 млн руб. с 2023 года. Также он указал на готовность блогера сотрудничать со следствием.

Александру Митрошину задержали 7 марта в аэропорту Сочи. Следствие считает, что она получила более 127 млн руб. за счет уклонения от уплаты налогов. Полученные деньги она «отмыла», купив на них недвижимость в Москве.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «"Матерь бложья" нашла понимание у следствия».

Никита Черненко