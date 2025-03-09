«Матерь бложья» нашла понимание у следствия

Как стало известно “Ъ”, следствие 10 марта намерено ходатайствовать в Чертановском суде столицы о домашнем аресте блогера Александры Митрошиной, которой инкриминируется отмывание более 60 млн руб. из не уплаченных вовремя налогов. Накануне госпоже Митрошиной было предъявлено обвинение, она согласилась с ним в полном объеме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Блогер Александра Митрошина в 2023 году

Фото: Соцсети Саши Митрошиной Блогер Александра Митрошина в 2023 году

Фото: Соцсети Саши Митрошиной

Как сообщили источники “Ъ”, в Чертановский суд столицы сотрудники следственного управления СКР по Южному округу Москвы обратятся с ходатайством об избрании известному блогеру Александре Митрошиной («Матерь бложья») меры пресечения в виде домашнего ареста.

Как сообщал “Ъ”, госпожу Митрошину сотрудники ГУЭБиПК МВД встретили в минувшую пятницу, 7 марта, в аэропорту Сочи, куда она прилетела из Дубая. Блогер явно не ожидала увидеть оперативников, поскольку уголовное дело, ранее возбужденное в отношении нее по факту неуплаты налогов физическим лицом в особо крупном размере (ч. 2 ст. 198 УК РФ), было прекращено еще в мае 2023 года, после того как она погасила недоимку. Тогда в материалах расследования говорилось, что как индивидуальный предприниматель с октября 2020 года по май 2022 года Александра Митрошина не заплатила налоги на сумму 127 млн руб., используя упрощенную схему налогообложения.

Фактически же доход Митрошиной (стоимость обучающего курса блогера доходила до 1 млн руб.) был гораздо больше, но переходить на общую схему налогообложения она не стала.

Вместо этого госпожа Митрошина использовала аффилированные и подконтрольные ей ИП для перевода средств.

Сыщики объяснили Александре Митрошиной, что теперь она стала фигуранткой нового расследования: следственное управление (СУ) СКР по Южному административному округу (ЮАО) Москвы возбудило в отношении нее дело об отмывании более 60 млн руб. из не уплаченных вовремя налогов (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

В сопровождении оперативников блогер прибыла в Москву. В субботу в СУ СКР по ЮАО Москвы ее допросили и предъявили обвинение в легализации средств, полученных незаконным путем. Как пояснили в столичном главке Следственного комитета, речь идет о приобретении недвижимости путем заключения договора долевого участия.

Конкретизировать эту информацию в ведомстве не стали, но еще в 2021 году «Матерь бложья» приобрела на Большой Дмитровке недалеко от Кремля 110-метровую квартиру стоимостью 200 млн руб. Часть средств, которые Александра Митрошина скрыла от налогообложения, по версии следствия, была вложена именно в это жилье. В последнее время обвиняемая Митрошина проживала за границей — в ОАЭ фигурантка уехала еще 28 февраля 2022 года. В Дубае она владеет квартирой стоимостью около $300 тыс.

Вину Александра Митрошина признала в полном объеме, этот факт СМИ подтвердил ее адвокат Михаил Мушаилов. По его словам, подзащитная готова сотрудничать со следствием, а защита в суде будет просить о домашнем аресте. Разногласий по этому вопросу у сторон, видимо, не возникнет.

Олег Рубникович