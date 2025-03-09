За сутки Белгородскую область атаковали более 130 украинских беспилотников

За прошедшие сутки вооруженные силы Украины ударили по 12 муниципалитетам Белгородской области с помощью как минимум 46 боеприпасов и 131 БПЛА. В результате разрушения получили 20 частных и один многоквартирный дом, семь автомобилей. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В Белгородском районе ВСУ обстреляли поселки Дубовое, Малиновка, Разумное, села Красное, Красный Хутор, Солнцевка, Щетиновка и Валковский. Противник выпустил десять боеприпасов и совершил атаки 11 беспилотниками, четыре из которых были сбиты системой ПВО. Повреждены два частных дома и автомобиль.

В Борисовском районе по селам Грузское, Никитское и Цаповка выпущен один боеприпас. Совершили атаки два беспилотника, один из которых сбит. Обошлось без последствий.

В Валуйском муниципальном округе поселки Дружба и Уразово, села Аркатово, Борки, Вериговка, Двулучное, Долгое, Кукуевка, Логачевка и Храпово подверглись атакам 23 беспилотников, 16 из которых сбиты и подавлены. Ночью в селе Долгое после сбросов взрывных устройств с БПЛА повреждены частный дом, три надворные постройки и грузовой автомобиль.

В Волоконовском районе противник выпустил шесть боеприпасов по селам Борисовка и Тишанка. Сбит один беспилотник. В Тишанке повреждены частный дом, надворная постройка и коммерческий объект.

В Грайворонском муниципальном округе шесть беспилотников атаковали город Грайворон, села Глотово, Козинка, Новостроевка-Первая и Пороз. В Грайвороне повреждены четыре автомобиля и три частных дома.

Над Губкинским городским округом системой ПВО сбиты три БПЛА самолетного типа. Обошлось без пострадавших и разрушений.

Еще один беспилотник сбит над Красненским районом. Последствий нет.

В Краснояружском районе ВСУ дважды обстреляли селам Демидовка, Илек-Пеньковка, Поповка и Теребрено. Противник выпустил 16 снарядов и нанес удары десятью беспилотниками, два из которых сбиты. Повреждены четыре частных дома, автомобиль и линия электропередачи. Аварийные бригады восстановили электроснабжение села Илек-Пеньковка.

В Ракитянском районе село Бобрава атаковано одним беспилотником. Обошлось без последствий.

Над Старооскольским городским округом системой ПВО сбиты 20 беспилотников самолетного типа. Последствий нет.

Над Чернянским районом сбиты 15 беспилотников самолетного типа. Повреждены социальный объект, восемь частных домов и надворная постройка.

В Шебекинском муниципальном округе ВСУ семь раз обстреляли город Шебекино, поселок Первомайский, села Вознесеновка, Графовка, Мешковое, Муром, Новая Таволжанка, Ржевка, Стариково и хутор Мухин: выпущено 13 боеприпасов, совершили атаки 38 беспилотников, которые были сбиты и подавлены. 8 марта были повреждены частный дом и неэксплуатируемое здание. Утром 9 марта в Шебекино повреждены многоквартирный дом и линия электропередачи.

Юрий Голубь