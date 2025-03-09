Житель белгородского Шебекино ранен взрывом мины «Колокольчик»

Житель города Шебекино ранен взрывом мины «Колокольчик», сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Пострадавшего с минно-взрывной травмой, баротравмой и множественными осколочными ранениями ног бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ. Для дальнейшего лечения бригада скорой помощи отвезет раненого горожанина в больницу № 2 города Белгорода.

Житель понес и материальный ущерб: в его частном доме выбиты окна, посечен осколками автомобиль.

М-85 («Колокольчик») — разработанный в Израиле кассетный боеприпас, который производится целым рядом стран НАТО.

За сутки Белгородскую область атаковали более 130 украинских беспилотников.

Юрий Голубь