Сенатор Грэм анонсировал законопроект о санкциях против России

Сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм сообщил, что в ближайшие дни он внесет на рассмотрение в Конгресс США законопроект об ужесточении санкций в отношении России. Инициатива предполагает введение новых ограничений против банковского и энергетического секторов. По словам сенатора, такая мера может подтолкнуть Москву сесть за стол переговоров.

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Фото: Nathan Howard / File Photo / Reuters Линдси Грэм

Фото: Nathan Howard / File Photo / Reuters

«Что касается России, то на следующей неделе я введу санкции против ее банковского сектора и энергетического сектора, призвав их сесть за стол переговоров, если они не пойдут на прекращение огня и мирные переговоры с администрацией»,— сказал Линдси Грэм телеканалу Fox News.

Как добавил сенатор, его беспокоит, что США приостановили передавать Украине оружие и разведданные. «Если мы оставим Украину до прекращения боевых действий, это будет хуже, чем Афганистан. Я не думаю, что у президента Трампа есть желание это сделать»,— сказал он.

В феврале президент США Дональд Трамп продлил действие санкций на еще один год. При этом он допускал их снятие «в какой-то момент». Министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент заявлял, что Вашингтон готов ужесточить ограничения ради мирных переговоров по Украине. 7 марта Россия и США обсуждали вопрос отмены американских санкций.

Подробнее — в материале «Ъ» «В очереди на снятие».