Главные новости за неделю 3–9 марта. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Торги на право комплексного развития территории (КРТ) площадью 57 га в массиве «Ручьи-2» провели муниципальные власти Кузьмоловского городского поселения Ленобласти. При этом в конкурсной документации указан лишь кадастровый квартал. Вероятно, речь идет об участке восточнее Кузьмоловского кладбища и Ленинградского шоссе. Подробнее — в материале «Ъ-СПб».

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга приговорил бывшего замглавы Адмиралтейского района Игоря Комарова к четырем годам условно с 4,5 годами испытательного срока и штрафом в размере 3,75 млн рублей за получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). Как сообщила 3 марта пресс-служба городских судов, подсудимый признал вину, его дело рассматривалось в особом порядке.

Власти Санкт-Петербурга на рабочем совещании губернатора с членами городского правительства одобрили изменения в проект планировки территории второго этапа Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД). Протяженность участка составит около 7 километров. На нем будут построены три развязки и разводной мост. Губернатор Александр Беглов назвал второй этап строительства ШМСД наиболее сложным участком всего проекта.

Из Республики Карелия доставили в Петербург супружескую пару, подозреваемую в убийстве знакомого в Мурино. Полиция полагает, что они расчленили погибшего и уложили части тела в два чемодана, которые оставили на берегу Невы. После случившегося молодые люди подались в бега, их нашли в Петрозаводске. Жена подозреваемого в жестоком убийстве ранее прошла процедуру смены пола. Суд отправил главного обвиняемого в СИЗО до 1 мая. Подробности громкого дела — в материале «Ъ».

Строительный холдинг «КВС» и финансовый институт развития «ДОМ.РФ» подписали договор купли-продажи комплекса «Кресты» в Петербурге. О состоявшейся сделке официально объявили 4 марта. По итогам аукциона объект продали за 1,135 млрд рублей. Бывший СИЗО расположен на Арсенальной набережной. «Кресты» занимают 3,9 га, часть построек входит в состав выявленного объекта культурного наследия.

В петербургском метрополитене с 4 марта стала доступна оплата проезда по биометрии пассажиров. Сервис заработал в минувший вторник на двух станциях: «Гостиный двор» и «Площадь Восстания». В рамках пилотного проекта оплата по биометрии доступна всем желающим. Для использования нового метода пассажирам нужно зарегистрироваться в системе, привязав свои биометрические данные (сканирование лица) к банковской карте.

Исполняющим обязанности начальника Санкт-Петербургской таможни назначен полковник таможенной службы Юрий Плотников. О кадровом решении сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления. Прежде господин Плотников занимал кресло первого заместителя начальника Северо-Западной электронной таможни. В ведомстве не указали, почему прежний руководитель покинул пост руководителя петербургской таможни.

Комитет по транспорту Петербурга обратился к кикшеринговым компаниям с просьбой передвинуть начало сезона аренды самокатов в связи с неблагоприятными погодными условиями. В письме к операторам говорится, что в связи со снегопадами и дождем существует вероятность увеличения ДТП. Сам сезон электросамокатов официально открылся в Петербурге 6 марта. Позднее стало известно, что комтранс договорился с кикшеринговыми компаниями о правилах работы сервисов в ближайшие дни.

Губернатор Александр Беглов, премьер-министр Мьянмы Мин Аунг Хлаинг и союзный министр иностранных дел Тан Свей приняли участие в торжественной церемонии открытия Генконсульства Мьянмы в Петербурге. Диппредставительство государства из Юго-Восточной Азии заняло помещения БЦ «Сенатор» в доме 1 по улице Чайковского. Подробнее — в материале «Ъ-СПб».

По итогам 2024 года чистый убыток петербургского ПАО «Судостроительный завод "Северная верфь"» (входит в ОСК) составил 7,464 млрд рублей. Это рекордные для компании цифры. Как уточняется в финансовой отчетности предприятия, среди основных причин такого показателя — неритмичное финансирование со стороны заказчиков и высокая кредитная нагрузка.

Внутри складов Кокоревых проложат пути под высокоскоростную железнодорожную магистраль (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург. В историческое здание интегрируют платформу для прибытия новых поездов. Об этом заявил вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков. Также чиновник подтвердил, что часть зданий Фарфоровского поста передвинут.

На заседании Всемирного клуба петербуржцев (ВКП) член клуба, заслуженный художник РФ Иван Уралов предложил построить колокольню Смольного собора, которую в свое время не успел возвести Бартоломео Растрелли, в рамках создания Музея архитектуры и строительства Санкт-Петербурга. Автор инициативы представил два варианта размещения предполагаемого экспоната — на Смольной набережной или в Лахте. Подробнее — в материале «Ъ-СПб».

На станции метро «Фрунзенская» завершили работы по демонтажу вестибюля и эскалаторов, сообщила пресс-служба комитета по транспорту 7 марта. По словам чиновников, сейчас ведутся работы по устройству свайного поля для фундамента нового вестибюля, в наклонном ходе идет демонтаж конструкций и устранение водопроявлений.

Над Ленобластью ликвидировали два беспилотных летательных аппарата. Один из них был сбит над территорией нефтеперерабатывающего завода «Кинеф». Об отражении атаки БПЛА утром 8 марта сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. Один дрон был сбит на подлете к предприятию, второй — над территорией завода. При падении обломков была повреждена внешняя конструкция одного из резервуаров, жертв нет, отметил господин Дрозденко.

В воскресенье, 9 марта, ФК «Зенит» выпустил официальное обращение по следам инцидента, произошедшего в Воронеже во время матча с местным «Факелом» в рамках чемпионата России. Судья удалил с поля бразильского полузащитника сине-бело-голубых Вендела, показавшего трибунам неприличный жест. В стане «Зенита», в свою очередь, утверждают, что игрока спровоцировали, оскорбляя его на расовой почве.