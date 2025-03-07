Колокольню Смольного собора предложили построить как экспонат Музея архитектуры

На заседании Всемирного клуба петербуржцев (ВКП) член клуба, заслуженный художник РФ Иван Уралов предложил построить колокольню Смольного собора, которую в свое время не успел возвести Бартоломео Растрелли, в рамках создания Музея архитектуры и строительства Санкт-Петербурга. Автор инициативы представил два варианта размещения предполагаемого экспоната — на Смольной набережной или в Лахте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фонд содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге Фото: Фонд содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге

Как рассказали «Ъ-СПб» участники заседания, предложение основывается на необходимости создания городского Музея архитектуры и строительства Санкт-Петербурга от «допетровской» истории и археологии места до истории архитектуры города XVIII — XXI веков. Новое учреждение может появиться как самостоятельная организация или филиал Государственного музея истории Санкт-Петербурга. При рассмотрении колокольни в таком контексте объект будет уже «не спорным новоделом, а своеобразным символом-ориентиром и экспонатом Музея архитектуры», убежден автор инициативы.

Профессор Санкт-Петербургской академии художеств им. И. Репина, профессор СПбГУ, член Санкт-Петербургского Союза художников Иван Уралов предлагает два варианта размещения непостроенной звонницы Смольного: на каплевидном участке на Смольной набережной (в створе развязки так называемого Орловского тоннеля) или в высотном кластере на Лахте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Профессор Санкт-Петербургской академии художеств им. И. Репина, профессор СПбГУ, член Санкт-Петербургского Союза художников Иван Уралов.

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Профессор Санкт-Петербургской академии художеств им. И. Репина, профессор СПбГУ, член Санкт-Петербургского Союза художников Иван Уралов.

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Мнения членов ВКП по поводу инициативы разделились. Общественная дискуссия вокруг колокольни в ближайшее время продолжится.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Фонд содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге, выступающий инициатором реализации замысла Растрелли, планирует вынести концепцию почти 170-метровой колокольни на обсуждение совета по культурному наследию города во второй раз летом или осенью этого года.

Подробнее о резонансном архитектурном проекте — в материале «Ъ-СПб».

Александра Тен