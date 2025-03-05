Комтранс попросил кикшеринговые компании передвинуть начало сезона аренды
Комитет по транспорту Петербурга обратился к кикшеринговым компаниям с просьбой передвинуть начало сезона аренды самокатов в связи с неблагоприятными погодными условиями, сообщает пресс-служба Смольного.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
Соответствующее письмо направили в адрес операторов 5 марта. В нем говорится, что в связи со снегопадами и дождем существует вероятность увеличения ДТП. Петербуржцев же попросили ответственно относиться к вопросам безопасности и не использовать СИМ во время непогоды. Изначально сезон планировали открыть в период с 3 по 10 марта.
«Мы начали выставлять самокаты на улицы города, но они недоступны для аренды. Сезон еще не начался. Внимательно следим за погодой, находимся на постоянной связи с городом. Как только условия улучшатся, сезон 2025 года стартует»,— прокомментировали ситуацию «Ъ-СПб» в пресс-службе Whoosh.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что комитет по транспорту и кикшеринговые компании обсуждают условия нового соглашения о соблюдении правил использования средств индивидуальной мобильности в городе.
Подробнее читайте в материале «Электросамокаты готовятся к старту».