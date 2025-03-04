На двух станциях петербургского метро запустили сервис оплаты проезда по биометрии

В петербургском метрополитене с 4 марта стала доступна оплата проезда по биометрии пассажиров. Сервис заработал во вторник на двух станциях: «Гостиный двор» и «Площадь Восстания». Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Смольного Фото: Пресс-служба Смольного

Как уточнили в городской администрации, тестирование системы велось на протяжении нескольких месяцев. Теперь в рамках пилотного проекта оплата по биометрии доступна всем желающим. Для использования нового метода пассажирам нужно зарегистрироваться в системе, привязав свои биометрические данные (сканирование лица) к банковской карте. После регистрации надо будет подойти к специальному турникету, оснащенному камерой с функцией распознавания лица, чтобы получить доступ к проходу. Оплата произойдет автоматически.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербуржцам пообещали скидки при оплате поездок в метро по биометрии.

Подробнее об этом проекте — в материале «Ъ-СПб» «Биометрия приедет на метро».

Андрей Цедрик