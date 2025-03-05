Юрия Плотникова назначили и. о. начальника Санкт-Петербургской таможни

Исполняющим обязанности начальника Санкт-Петербургской таможни с 4 марта назначен полковник таможенной службы Юрий Плотников. О кадровом решении сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Приказ Федеральной таможенной службы о назначении господина Плотникова был подписан 4 марта. Прежде он занимал кресло первого заместителя начальника Северо-Западной электронной таможни. В ведомстве не указали, почему прежний руководитель покинул этот пост.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Кингисеппскую таможню с 1 июля 2025 года объединят с Санкт-Петербургской.

Татьяна Титаева