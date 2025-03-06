Размер убытка «Северной верфи» за 2024 год составил рекордные 7,4 млрд рублей

По итогам прошлого года чистый убыток петербургского ПАО «Судостроительный завод "Северная верфь"» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) составил 7,464 млрд рублей. Это рекордные для компании цифры, сообщает 6 марта РБК Петербург со ссылкой на годовую отчетность предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Среди основных причин такого показателя называются неритмичное финансирование со стороны заказчиков и высокая кредитная нагрузка.

Как отмечает издание, с прибылью «Северная верфь» в последний раз заканчивала год в 2020-м — 173 млн рублей. Все последующие годы на предприятии фиксировались убытки — 3,5 млрд (2021), 5,9 млрд (2022) и 6,9 млрд рублей (2023) соответственно. При этом рост убыточности в 2024-м произошел на фоне резкого увеличения выручки — с 16,5 до 26,1 млрд руб., а также получения субсидий от Минпромторга РФ в размере 2,1 млрд рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал о планах ОСК вложить в модернизацию «Северной верфи» не менее 100 млрд рублей.

Подробнее о возможном будущем петербургских судостроительных заводов — в материале «Ъ-СПб» «Хотите верфи, хотите — нет».

Андрей Цедрик