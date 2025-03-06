Склады Кокоревых станут частью терминала для ВСМ в Петербурге

Внутри складов Кокоревых проложат пути под высокоскоростную железнодорожную магистраль (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург. В историческое здание интегрируют платформу для прибытия новых поездов. Об этом в интервью ТАСС рассказал вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков.

«Пассажиры будут сразу погружаться в атмосферу исторического города с переходом в абсолютно современное пространство, которое позволит осуществлять пересадку на другие виды транспорта, в том числе и метрополитен, потому что мы там планируем строить еще дополнительный выход в метро»,— сообщил господин Поляков.

Кроме того, чиновник подтвердил, что часть зданий Фарфоровского поста передвинут. Ранее эти строения были признанны объектом культурного наследия регионального значения как «достопримечательное место». После переноса они сохранят статус.

В рамках проекта ВСМ город планирует построить привокзальную площадь на Лиговском проспекте, продлить Днепропетровскую улицу до Транспортного переулка и Миргородскую улицу до Чернорецкого переулка, а также проложить Военную улицу от Товарного переулка до разворотного кольца. Кроме того, город намерен реконструировать проезд вокруг собора Феодоровской иконы Божией Матери.

После реализации проекта ВСМ пригородные поезда Московского и Волховстроевского направлений будут прибывать не на Московский вокзал, а на новую пассажирскую станцию «Волковская».

«Строительство центрального участка ВСЖМ в территориальных границах Санкт-Петербурга начнется после получения положительного заключения ФАУ "Главгосэкспертиза России" в этом году»,— отметил Кирилл Поляков.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что «Нацпроектстрой» построит вокзал на станции «Волковская» для пригородных поездов в рамках проекта ВСМ. Всего здесь проложат около 70 км путей и построят два моста, восемь железнодорожных путепроводов, три эстакады и вокзал, который начнет принимать электрички и скоростные поезда «Ласточка».

Кирилл Бевзюк