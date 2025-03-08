Два беспилотника сбили в небе над Ленобластью утром 8 марта

Над Ленинградской областью ликвидировали два беспилотных летательных аппарата. Один из них был сбит над территорией нефтеперерабатывающего завода «Кинеф».

Об отражении атаки БПЛА утром 8 марта сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. Один дрон был сбит на подлете к предприятию, второй — над территорией завода.

«При падении обломков повреждена внешняя конструкция одного из резервуаров. Последствия ликвидируются. Работают оперативные службы. Жертв нет»,— написал господин Дрозденко.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что вблизи станции «Транснефть Балтика» в Новгородской области 13 февраля сбили два БПЛА.

Татьяна Титаева