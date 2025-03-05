Обвиняемого в убийстве и расчленении знакомого в Мурино отправили под стражу

Невский районный суд Санкт-Петербурга отправил под стражу до 1 мая 2025 года бодибилдера Даниила Кузнецова, который обвиняется в совершении резонансное убийства с последующим расчленением тела в Мурино, сообщает объединенная пресс-служба судов 5 марта.

По версии следствия, не позднее 1 марта Кузнецов вместе со своей супругой находился в квартире дома 15 по проспекту Авиаторов Балтики. К ним в гости пришел неустановленный мужчина, которому на вид около 20-30 лет (позже стало известно, что это 27-летний Вячеслав Демчук).

В ходе внезапно возникшей ссоры Кузнецов нанес потерпевшему не менее трех ударов правой рукой в область лица. Потерпевший упал на пол. Далее злоумышленник нанес жертве не менее двух ударов левой ногой в область затылка, затем обхватил шею рукой и сдавил ее.

Смерть гостя наступила на месте происшествия. Как ранее писал «Ъ-СПб», после инцидента Кузнецов вместе с супругой расчленил труп и расфасовал его по чемоданам. Следом пара вызвала такси и вывезла тело на берег Невы. Страшную находку сделал морж, который решил искупаться в прохладной речной воде. В это время супруги решили податься в бега.

Обходными путями они добрались до Петрозаводска, где Кузнецова и его жену задержали 4 марта. Свою вину подозреваемый признает. Расследование громкого дела продолжается.

Подробнее читайте в материале «Подруга подкинула проблем».

Андрей Маркелов