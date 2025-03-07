Работы по сносу вестибюля завершили на станции метро «Фрунзенская»

На станции метро «Фрунзенская» завершили работы по демонтажу вестибюля и эскалаторов, сообщает пресс-служба комитета по транспорту 7 марта. По словам чиновников, сейчас ведутся работы по устройству свайного поля для фундамента нового вестибюля, в наклонном ходе идет демонтаж конструкций и устранение водопроявлений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба комитета по транспорту Фото: пресс-служба комитета по транспорту

Реконструкция станции началась 1 июня 2024 года. На месте старого вестибюля появится Единый диспетчерский центр метрополитена. Там займутся организацией работы по локализации аварийных ситуаций в случае нарушения работы подземки, будут оперативно управлять пассажиропотоками, объектами движения и электроснабжения. Работы планируют завершить весной 2027 года.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что комитет по транспорту не будет пускать новые маршруты наземного транспорта на время реконструкции станции метро «Парк Победы», которая начнется летом и завершится в августе 2027 года.

Андрей Маркелов