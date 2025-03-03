Бывший замглавы Адмиралтейского района получил условный срок по делу о взятке

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга приговорил бывшего замглавы Адмиралтейского района Игоря Комарова к четырем годам условно с испытательным сроком 4,5 года и штрафу в размере 3,75 млн рублей за получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Как сообщила 3 марта пресс-служба городских судов, подсудимый признал вину, его дело рассматривалось в особом порядке.

Из материалов дела следует, что в 2022 году чиновник получил от руководителя ООО «Матис» 1,25 млн рублей за заключение контракта на выполнение работ по благоустройству сквера на Рижском проспекте и непринятие мер, в случае если будут выявлены нарушения. Арестовали Комарова в начале июля 2024 года.

Комаров также проходит по делу своего начальника Сергея Оверчука, где заместитель, по версии следствия выступал посредником в передаче взяток главе Адмиралтейского района.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-СПб».

Артемий Чулков