Главный экспонат

Впервые обсуждение идеи появления в Петербурге колокольни Смольного собора, которую не успел построить Бартоломео Растрелли, прошло на площадке Всемирного клуба петербуржцев (ВКП). На заседании клуба высказали предложение реализовать замысел великого зодчего вместе с созданием музея архитектуры Петербурга и озвучили новое возможное место расположения звонницы — на Лахте. И хотя некоторые члены ВКП в принципе не поддерживают идею воссоздания колокольни, размещение двух доминант в одном месте посчитали неуместным практически все участники заседания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проект Колокольни Смольного монастыря (в створе бывшей развязки Орловского тоннеля)

Проект Колокольни Смольного монастыря (в створе бывшей развязки Орловского тоннеля)



На расширенном заседании экспертного совета под председательством президента Всемирного клуба петербуржцев, генерального директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского проект строительства колокольни Смольного собора представил инициатор предполагаемого проекта — Фонд содействия восстановлению объектов истории и культуры Санкт-Петербурга. От имени инициативной группы клуба выступил член правления, заслуженный художник РФ, профессор СПбГУ Иван Уралов с предложением рассматривать колокольню в качестве экспоната в рамках создания музея истории архитектуры и строительства Санкт-Петербурга.

Как рассказали «Ъ-СПб» участники заседания, инициативная группа считает создание подобного музея насущной необходимостью, поскольку он может представить путь развития города от археологии места, его «допетровской» истории до истории архитектуры Санкт-Петербурга — Ленинграда — Санкт-Петербурга XVIII–XXI веков.

При рассмотрении колокольни в таком контексте она уже не будет восприниматься спорным новоделом, а станет своеобразным символом-ориентиром и экспонатом музея архитектуры. Презентовавший предложение господин Уралов обозначил два возможных места для размещения колокольни. Один уже озвучивался ранее: на территории сада на Неве, участке каплевидной формы в створе планировавшегося Орловского тоннеля на Смольной набережной. Из-за формы участка место предполагаемого размещения называют «каплей». Второй предложенный вариант расположения звонницы — высотный кластер Лахты.

Заслуженный архитектор РФ, член-корреспондент Российской академии архитектуры и строительных наук (РААСН) Максим Атаянц, ранее высказывавшийся против сооружения колокольни, отметил, что «капля» кажется более приемлемым вариантом размещения, чем Лахта.

Активным сторонником размещения объекта в саду на Неве выступает бывший главный архитектор города, генеральный директор Государственного музея истории Петербурга и президент Санкт-Петербургского союза архитекторов Владимир Григорьев. Разрабатывающий концепцию строительства колокольни Смольного собора заслуженный архитектор РФ, академик РААСН Михаил Мамошин настаивает на размещении колокольни в непосредственной близости от Смольного собора на площади Растрелли. Один из первоначальных вариантов размещения в границах исторического ансамбля уже не обсуждается (см. «Ъ-СПб» от 07.06.2023).

Представители фонда рассказали «Ъ-СПб», что считают рабочим вариант размещения звонницы на Смольной набережной, но не готовы рассматривать для строительства Лахту. «Этот вариант даже не обсуждается, так колокольня Смольного собора изначально задумывалась Растрелли и позиционируется сторонниками ее воссоздания как новая духовная доминанта Петербурга»,— подчеркивает секретарь попечительского совета Фонда содействия восстановлению объектов истории и культуры Санкт-Петербурга Анна Хмелева. Участники ВКП в целом сошлись во мнении, что рядом с «Лахта Центром» колокольня «потеряется».

Между тем сама необходимость появления колокольни в Петербурге остается предметом споров. Георгий Тюгаев, глава архитектурного бюро HADAA, думает, что вариант строительства колокольни непосредственно рядом со Смольным собором несет в себе риск, что новодел закроет существующий ансамбль, представляющий историческую ценность. Это не самое лучшее решение в контексте работы с исторической тканью, связанной с конкретными людьми, событиями и подлинным барокко, полагает эксперт.

«В целом воссоздание объектов по историческим чертежам имеет право на жизнь как явление, но такие проекты уместны в местах, где нет плотной исторической застройки и культурных ценностей. Но в случае с данным объектом и местом на карте Петербурга такое решение выглядит не слишком логичным»,— рассуждает господин Тюгаев.

Создание музея архитектуры — хорошая идея для любого города, а в особенности Санкт-Петербурга с его невероятно богатой историей в данном контексте, продолжает эксперт. «Но возведение в центре города нескольких новосозданных объектов, не связанных с окружением, означает формирование синтетической городской ткани и музейной концепции. Научно-просветительский подход в данном случае сводится к минимуму»,— заключает архитектор.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что фонд, выступающий за реализацию замысла Растрелли, планирует продолжить обсуждение колокольни Смольного собора на Совете по культурному наследию Петербурга (см. «Ъ-СПб» от 11.02.2025). Как уточнили в фонде, дискуссия продолжится не раньше осени этого года.

Александра Тен