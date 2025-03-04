Стройхолдинг «КВС» закрыл сделку по покупке СИЗО «Кресты» в Петербурге

Строительный холдинг «КВС» и финансовый институт развития «ДОМ.РФ» подписали договор купли-продажи комплекса «Кресты» в Санкт-Петербурге. О состоявшейся сделке официально объявили 4 марта. По итогам аукциона объект продали за 1,135 млрд рублей.

Бывший комплекс следственного изолятора расположен на Арсенальной набережной. «Кресты» занимают 3,9 га, часть построек входит в состав выявленного объекта культурного наследия. В лот не включили два объекта. Это действующее общежитие сотрудников ФСИН на Арсенальной набережной и церковь во имя святого благоверного князя Александра Невского.

Корпорация «ДОМ.РФ» более года готовила бывшее СИЗО к торгам, 5 декабря 2024 года объект выставили на продажу с начальной ценой 1,052 млрд рублей. По результатам аукциона победителем признали ООО «КВС-Всеволожский», которое предложило за исторический комплекс 1,135 млрд рублей.

В будущем на территории «Крестов» появится гостиничный комплекс, исторический музей, рестораны, галереи и общественные пространства. Эксперты считают, что в проект нужно вложить около 10 млрд рублей.

Подробнее читайте в материале «Ъ-СПб» «Во те "Кресты!"»

Кирилл Бевзюк