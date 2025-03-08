«Зенит» приобрел очки и потерял лидера

ФК «Зенит» завоевал три очка, завершив победой со счетом 2:0 матч 20-го тура чемпионата России с «Факелом» в Воронеже. Голами в составе сине-бело-голубых отметились Лусиано и Матео Кассьерра. Омрачила выигрыш петербуржцев красная карточка, полученная «на ровном месте» бразильским полузащитником Венделом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Защитник ФК «Зенит» Дуглас Сантос и полузащитник ФК «Факел» Никита Моцпан (слева направо) во время матча

Фото: ФК «Зенит» / ТАСС Защитник ФК «Зенит» Дуглас Сантос и полузащитник ФК «Факел» Никита Моцпан (слева направо) во время матча

Фото: ФК «Зенит» / ТАСС

Зенитовцы приехали в Воронеж, понимая, что надо догонять «Краснодар», который в пятницу вечером обыграл «Пари НН» и оторвался от них в таблице на три очка. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак не поставил в стартовый состав опорного полузащитника Вильмара Барриоса, так как у того было три желтые карточки, а следующий матч — со «Спартаком», еще одним конкурентом за золото. Четвертый «горчичник» означает пропуск следующей игры. Поэтому в центр поля вышел Саша Зделар, приобретенный клубом из Северной столицы у ЦСКА под занавес зимнего трансферного окна. Он составил пару Венделу и Максиму Глушенкову, которые были больше ориентированы на атаку.

Впрочем, у гостей многие старались атаковать. Неслучайно первый гол был забит после того, как Густаво Мантуан, действовавший на правой бровке обороны, прибежал на левый фланг атаки и сделал навес в центр штрафной, где мяч поймал головой аргентинский форвард Лусиано: его удар оказался точен. Дальше петербуржцы не снижали натиска, заставляя соперников нарушать правила и получать карточки. Одна из них оказалась красной для полузащитника Вячеслава Якимова, и тот покинул поле на 37-й минуте за «фол последней надежды» против Лусиано. Первый тайм остался полностью за «Зенитом». Хозяева тревожили вратаря Евгения Латышонка всего несколько раз, и он с этими угрозами справился.

В перерыве Сергей Семак поменял Максима Глушенкова на Матео Кассьерру. И тот, выйдя на поле, удвоил счет на 57-й минуте. Снова самое активное участие в атаке «Зенита» принял Мантуан, который прострелил в штрафную, там мяч от ноги Лусиано отскочил к колумбийцу и форвард отправил его с близкого расстояния в ворота. Судьи долго изучали момент на возможное «вне игры» у Кассьерры, но оказалось, что он находился на одной линии с защитником и судья правильно сделал, что не поднял флажок.

Матч катился к ожидаемой победе «Зенита», когда настроение всем на гостевой скамейке испортил Вендел. В безобидной ситуации он показал неприличный жест (средний палец в ответ «уханье») то ли трибунам, то ли кому-то из соперников. Его и видно особо не было, но телодвижение зафиксировали комментаторы и телекамеры. Через несколько минут после этого судья Виталий Мешков показал Венделу красную карточку. Тот ушел в раздевалку, уравняв составы на поле. Кроме того, бразилец вынужден будет пропустить матч со «Спартаком», который пройдет 16 марта в рамках 21-го тура РПЛ. А креативных игроков у «Зенита» после ухода Клаудиньо не так много.

Эта ситуация испортила впечатление от игры «Зенита» в Воронеже. Хотя справедливость победы сине-бело-голубых нельзя поставить под сомнение. И план был выбран на матч верный, и состав, реализовали его футболисты почти полностью.

До игры со «Спартаком» в чемпионате России петербуржцам еще предстоит встретиться с «Ростовом» в первом матче «Пути РПЛ» Кубка России. Игра пройдет 12 марта в Ростове-на-Дону.

Кирилл Легков