После обнаружения чемодана с частями тела предполагаемых убийц нашли в Петрозаводске

В Республике Карелия нашли супружескую пару, подозреваемую в убийстве знакомого. Полиция полагает, что они расчленили погибшего и уложили части тела в два чемодана, которые оставили на берегу Невы в Петербурге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГСУ СКР по Санкт-Петербургу Фото: ГСУ СКР по Санкт-Петербургу

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк поделилась новыми подробностями резонансного дела в личном Telegram-канале. По версит правоохранительных органов, убийство 26 февраля совершили муж и жена, которые снимают квартиру в Мурино.

Тело погибшего расчленили, чтобы скрыть следы преступления. Далее два чемодана бросили на берегу Невы. Их 1 марта обнаружил петербуржец, увлекающийся моржеванием.

«Полицейские оперативно установили личность убитого и вышли на след подозреваемых. При содействии полицейских из Республики Карелия их задержали в г. Петрозаводске, куда они прибыли, соблюдая меры конспирации»,— заявила госпожа Волк.

Супругов доставят в Петербург для передачи в следственные органы и дальнейшего расследования дела.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что два чемодана с частями человеческого тела были обнаружены в Невском районе Петербурга.

Татьяна Титаева