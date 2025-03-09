«Нет расизму»: «Зенит» выпустил обращение по ситуации с Венделом в Воронеже

Петербургский футбольный клуб «Зенит» выпустил официальное обращение по следам инцидента, произошедшего 8 марта в Воронеже во время матча с местным «Факелом» в рамках чемпионата России. Судья удалил с поля бразильского полузащитника сине-бело-голубых Вендела, показавшего трибунам неприличный жест. В стане «Зенита», в свою очередь, утверждают, что игрока спровоцировали, оскорбляя его на расовой почве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бразильский полузащитник петербургского «Зенита» Вендел во время матча.

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Бразильский полузащитник петербургского «Зенита» Вендел во время матча.

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

«Нет расизму. Нет оскорблениям на расовой почве. Нет всему тому, что противоречит мировым ценностям футбола и спорта»,— говорится, в частности, в сообщении в официальном Telegram-канале ФК «Зенит».

В петербургском клубе отметили, что «наша команда объединяет высококлассных футболистов с разных концов планеты». «Мы разные. Мы говорим на разных языках и представляем разные культуры, но каждый из нас бьется за цвета и город, который называем своим домом»,— уверяют в клубе.

Также в ФК «Зенит» подчеркнули, что не допустят, «чтобы кто-то позволял оскорблять и унижать одного из нас только потому, что у него другой цвет кожи». «Мы объединимся вокруг Вендела и тех, кто регулярно сталкивается с проявлениями нетерпимости в России»,— резюмируется в сообщении.

Напомним, что накануне «Зенит» завоевал три очка, завершив победой со счетом 2:0 матч 20-го тура чемпионата России с «Факелом» в Воронеже. Голами в составе сине-бело-голубых отметились Лусиано и Матео Кассьерра. Омрачила выигрыш петербуржцев красная карточка, полученная полузащитником Венделом.

Подробнее о прошедшем матче — в спортивном обзоре «Ъ-СПб».

Андрей Цедрик