Гигантский жилой массив по проекту КРТ построят под Петербургом

Торги на право комплексного развития территории (КРТ) площадью 57 га в массиве «Ручьи-2» провели муниципальные власти Кузьмоловского городского поселения, сообщает «Деловой Петербург». В конкурсной документации указан лишь кадастровый квартал. Вероятно, что речь идет об участке восточнее Кузьмоловского кладбища и Ленинградского шоссе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Исходя из условий торгов объем инвестиций в проект должен составить не менее 70,8 млрд рублей, срок реализации — не более 15 лет. На участке, где можно строить многоквартирные дома не выше 21 этажа, планируется реализовать 0,4 млн кв. м жилья. Точные цифры инвесторы должны были представить в заявках, которые официально не публикуются.

На участие в торгах заявку подало лишь ООО «Специализированный застройщик „Солнечный город“», в связи с этим их признали несостоявшимися. Тем не менее, компания, созданная за две недели до подачи заявок, имеет право заключить договор. Начальная цена составляла 150 млн рублей.

Учредителями организации, согласно данным «Контур.Фокус», числятся Татьяна Гоголь (50%), Александр Рязанов (24,5%), Мераб Худоев (24,5%) и Виктор Юркив (1%). Рязанов и Худоев являются владельцами ООО «Специализированный застройщик “Бизнес Мост”», которое с 2023 года строит в Буграх на Петровском бульваре жилой комплекс «Лето».

Ранее «Ъ-СПб» поговорил с архитекторами и урбанистами о современной архитектуре и готовности общества воспринимать новое — особенно в Петербурге, где горожане особенно внимательно относятся к сохранению исторического облика города.

Подробнее читайте в материале «У общества не сформировано представление о том, какая должна быть современная архитектура».

Андрей Маркелов